¿Qué relación tienes con la comida?

En muchas ocasiones hemos escuchado decir que somos lo que comemos, pero pocas veces se nos explica la relación que existe entre la forma de alimentarnos y cómo esto afecta directamente nuestro amor propio, salud y autoestima, además de las innumerables enfermedades asociadas y padecimientos directos como consecuencia de una mala alimentación. Según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe se registra un porcentaje del 58% de obesidad. En República Dominicana la cifra no es alentadora, con una población de 10 millones de personas encontramos un 65% de personas obesas o con sobrepeso. Por eso es importante hablar sobre estos temas, ya que si no tomamos conciencia al respecto, estos se convertirán cada día en un problema mayor. Para poder lograr el equilibrio que necesitamos, tener una vida plena y conseguir el tan deseado estado de “bienestar”, debemos aprender a diferenciar conceptos, cambiar significados y paradigmas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Una de las definiciones más sencillas de bienestar que podemos encontrar en la web es: “Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad”. Al pensar en la palabra bienestar nos vienen a la mente muchas palabras relacionadas como buena salud, estabilidad económica, sentirte bien, tener una condición física favorable, entre otras. Es por eso que la palabra bienestar se convierte en un estado subjetivo para cada persona; lo que para unas personas significa bienestar puede que para otras no lo sea, pero podemos encontrar puntos en común que hacen que la palabra bienestar se convierta en un concepto universal.

Dieta: cambio de significado y paradigmas

El estado que genera la palabra dieta en nuestro cerebro es un estado mal aprendido, ya que trae a nuestra mente pensamientos y emociones que no son los más positivos y favorables para nuestra evolución y lograr el objetivo mal planteado que es la pérdida de peso. Al repetir que estamos a dieta, y que no podemos comer ciertos alimentos, podríamos estar enviando un mensaje temporal de castigo, frustración, culpa y temor a nuestro cerebro, esto podría hacer que no nos hagamos responsables de nuestros actos y caigamos en la trampa de culpar a los demás y no comprender que el motivo es más profundo y persigue un bien mayor, que es conseguir nuestro bienestar. Cuando decidimos ponernos a dieta por un motivo mayor que es lograr bienestar y no por una “emergencia” (por ejemplo: se aproximan las fiestas, llega el verano, tenemos una boda...) las cosas comienzan a cambiar, y es entonces cuando el objetivo inicial planteado se vuelve sostenible en el tiempo y podemos acoplar nuestro estilo de vida a una sana y correcta alimentación.

Bienestar y vida plena están relacionados con tu forma de comer

Es muy importante la selección de nuestros alimentos, que sean nutritivos y no llenos de carbohidratos y azúcares, lamentablemente una de las realidades más crueles en Latinoamérica y el mundo es que la industria alimenticia ha venido a afectar de gran manera la forma en que comemos y cómo estamos acostumbrados a alimentarnos. Nos cuesta saber cómo se ve un plato bien balanceado acompañado de todos los nutrientes que nuestro organismo necesita para estar en óptimas condiciones. Además, creemos que para saciar nuestro cuerpo es necesario comer más carbohidratos y azúcares, preferimos la comida procesada, en vez de estar conscientes que no existe comida más rica, mejor preparada, más saludable y más limpia que la que preparamos en nuestros hogares. Teniendo claros los conceptos sobre bienestar y dieta podemos comenzar a hablar sobre la relación que existe entre la comida y la forma en que nos amamos. Podríamos pensar que cada bocado que ingerimos es por amor propio. La forma, cuidado y limpieza con que preparamos nuestros alimentos y que compartimos con nuestra familia también es una muestra de amor. Sin importar que sean platillos elaborados o una comida sencilla, debería ser preparada en función de amarte a ti y a los que te rodean con alimentos saludables. Tomar conciencia sobre esta parte podría traer a nuestra vida cambios significativos que sean sostenibles en el tiempo y conseguiríamos hacer de todo esto, no una dieta pasajera, sino más bien un estilo de vida.

Nuevas y mejores formas de ver la comida en nuestras vidas

Estamos acostumbrados a ver la comida de una manera más emocional que alimenticia. ¿Qué significa esto? Significa que hemos desarrollado sentimientos hacia la comida y la hemos ubicado en momentos y situaciones que no son los mejores ni más convenientes para nosotros. Por ejemplo: estoy triste... comamos galones de helado, chocolates; estoy deprimida, dejo de comer. Hemos adoptado el momento de las comidas como un premio o un castigo según sea la situación, olvidando que la comida es necesaria para nuestra subsistencia y que de ella depende nuestra calidad de vida. Nos hemos divorciado de la concepción primaria de lo que representa el alimento y en cambio hemos aceptado creencias, emociones y sentimientos que nos alejan del foco, adoptando concepciones erradas sobre salud, bienestar, apariencia física, personas con sobrepeso, lo que ha llevado en ocasiones que muchos, sin darse cuenta, sufran trastornos alimenticios y emocionales al no poder controlar todos estos pensamientos negativos en torno a algo que únicamente debería brindarnos paz. Los tiempos de comida deberían convertirse en un ritual de agradecimiento: tener la oportunidad de elegir nuestros alimentos, poder prepararlos con amor y limpieza, ver a nuestra familia complacida y sentirnos agradecidos de poder tener comida en nuestras mesas. Es en la medida en que me amo que puedo demostrar que amo a quienes me rodean y que soy capaz de decidir qué me hace bien y qué necesita mi cuerpo. Eso es pensar de manera objetiva y amarme en el proceso cada día un poco más. No podemos dejar de mencionar que existen trastornos que deben ser tratados por los expertos. No está mal pedir ayuda, es algo que todos podemos sufrir, unos con mayor gravedad que otros, pero siempre existirán formas y maneras de salir adelante de la mano de especialistas en el tema, como doctores, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras.

Mejora tu relación con la comida

Una vez logramos ubicar las cosas, conceptos y emociones en su lugar es que comienza el maravilloso proceso de transformación, y por fin logramos mejorar nuestra relación con la comida, que quizá sin darnos cuenta ha estado dañada durante años. Comenzamos a comprender el bienestar que necesitamos, iniciamos los cambios en nuestro estilo de vida, tomamos decisiones conscientes en nuestra comida, hábitos saludables, nos ejercitamos, decidimos dormir lo suficiente, tomamos horas de descanso, valoramos lo importante que es compartir tiempo con la familia, además de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, así es que logramos el equilibrio en nuestro autoestima y todo comienza a darse de manera fluida. Este proceso es diferente para cada persona, cada organismo es único y especial, evitemos el terrible error de comparar nuestros progresos con los de los demás; cada día tiene su propio afán y cada día cuenta de diferente forma para cada ser humano. No es imposible tomar la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, pero nadie dijo que sería fácil. Para lograr cambios que sean perdurables en el tiempo, aparte de tener la determinación de querer lograrlo, es muy importante estar acompañados de nuestra familia y seres con los que convivimos. Muchas veces es difícil lograr este apoyo, pero el no tenerlo no debe ser un limitante, ya que somos capaces como individuos de lograr cada cambio que nos proponemos. En mi viaje personal durante años intenté diferentes dietas que se ponían de moda, incluso pastillas automedicadas, infinidad de cosas para poder rebajar unos kilitos de más; me era muy difícil poder controlar mi ansiedad y caía en un constante rebote no solo de peso sino también de emociones, hasta el día que dejé de asociar las libras de más con la salud y comencé a asociar mi bienestar a algo más profundo y más importante como mi autoestima, entonces muchos padecimientos comenzaron a desaparecer. Definitivamente mi relación con la comida cambió y por consiguiente mi amor propio fluyó como debía de fluir. Cada día debemos tomar decisiones conscientes sobre nuestro bienestar, cada día podemos decidir cambiar nuestra historia y solo depende de nosotros lograr nuestras metas. Es importante establecer pequeños objetivos que sean reales y que podamos cumplir, no necesitamos esperar a que llegue fin de año y redactar nuestros propósitos, podemos comenzar aquí y ahora, todo está en nuestras manos. No estoy aquí para recomendar ninguna dieta o un estilo de vida, ese es un proceso que cada persona debe atravesar y muchas veces debe acompañarse por expertos, pero sí puedo compartir mi experiencia personal sobre lo que me ayudó y me sirvió para lograr encontrar el bienestar que había perdido. Actualmente eliminé de mi vocabulario la palabra dieta y opté por decir que mi estilo de vida está basado en una alimentación baja en carbohidratos, azúcares y alimentos procesados. Me encanta comer y también disfruto mucho cocinar, y he descubierto que la mayoría de las recetas que estamos acostumbrados a comer pueden tener una versión mejor y más saludable, solamente necesitamos creatividad y pasión por lo que hacemos.

Cómo preparar un dip saludable