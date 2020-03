$!¿Sexo en cuarentena?

Con el aislamiento social y la obligación de cada quien mantenerse en casa es casi imposible no tener relaciones sexuales a diario con tu pareja. Si viven juntos o decidieron pasarse esta cuarentena en la misma casa llegará un punto en el que hicieron quizás todo lo que podían en un día y aún sobra tiempo, así que no hay mejor opción que acurrucarse y darse un poquito más de cariño.

Pero, ¿es esto bueno o malo? Pues depende, si uno de los dos tiene síntomas no es la mejor opción, porque, aunque no es una infección de transmisión sexual y por ende no se contagia por el sexo, se estarían enfrentando al riesgo de que ambos se infecten (aunque con virus o sin virus siempre hay un riesgo), ya que besarse, tocarse y todos los etcéteras son claros facilitadores del contagio y ¿te imaginas un acto sexual sin besos, ni caricias?... Mmm no.