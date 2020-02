$!¿Comer un huevo al día hace mal al corazón?

Durante mucho tiempo se ha dicho que comer huevos diariamente podría traer problemas al corazón, producto de una suba en los niveles de colesterol. Sin embargo, un estudio reciente ha concluido que un huevo diario no supone ningún riesgo.

Qué dice el estudio

Publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, la investigación de un grupo de científicos del Population Health Research Institute de la Universidad McCaster y del Hamilton Health Sciences concluyó que la ingesta moderada de huevos, a razón de un huevo por día, no aumenta el riesgo de ninguna enfermedad cardiovascular o diabetes. Y, además, no se encontró ninguna asociación entre la ingesta de huevo y el colesterol en la sangre.