$!Consejos para volver a congelar los alimentos

Inicialmente lo que hay que tener en cuenta es que el descongelamiento haya sido el correcto, pasando el alimento del freezer a la nevera. El congelador debería estar en un rango de 0° a -18°C y la heladera debería estar a un mínimo de 4°C. No podrás hacerlo con aquellos alimentos que hayas descongelado fuera de la heladera, a temperatura ambiente, ni con aquellos alimentos que no hayan sido congelados previamente con precaución.

Es falso que ningún alimento descongelado pueda volver a congelarse. Sin embargo, es cierto que para hacerlo hay que hacerlo de manera segura. Incluso puedes hacerlo con las carnes, si es que está en óptimas condiciones y no se ha echado a perder.

En el caso de las carnes, los mariscos, las carnes y las aves nunca debes descongelarlas a temperatura ambiente, al chorro de agua caliente o al sol. Es que de esta forma se acelerarán los crecimientos bacterianos, por lo que puede ser nocivo y causar enfermedades zoonóticas.

No las vuelvas a congelar en un plazo mayor de 2 días desde que han sido descongelados. Pero tampoco los consumas pasado este tiempo, si es que los has descongelado. Siempre que tengas en cuenta estos detalles, no tendrás ningún problema.