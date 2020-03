El pan está presente en muchísimas comidas, tanto en los desayunos, como en los almuerzos, en las meriendas y en las cenas. Y mucha gente se hace constantemente la misma pregunta: ¿el pan engorda? Pues la respuesta es concreta y muy sencilla y es que no. Claro que, como siempre, todo depende de las cantidades y la manera en la que lo consumes, ¿no es cierto?

El pan es igual a cualquier otro alimento

Aunque te parezca extraño, esto es cierto. No es bueno, ni es malo. Lo importante, como con cualquier alimento, es la frecuencia y las cantidades que comes. De hecho, el pan no es tan calórico como otros alimentos, aporta una buena cantidad de energía y generalmente tiene buen sabor. Por lo que, en porciones adecuadas, es un gran alimento.

Consejos para los que no pueden dejar el pan