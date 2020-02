$!Los Sims cumplen 20 años: La historia de su creador

Luego de un incendio en 1991, Wright perdió su casa, pero lejos de desanimarse, se inspiró: ¿por qué no transformar su experiencia reconstruyendo su casa (y quizá un poco su vida también) en un juego? Su sueño finalmente se concretó en el 2000, cuando sacó los Sims, que desde un principio tuvo un nivel de ventas sin precedentes. Maxis, la empresa que había ganado millones con SimCity no quiso publicar este juego porque se asemejaba bastante a una casa de muñecas virtual, y como todos sabemos, solo las niñas juegan con muñecas y ellas no juegan videojuegos. Finalmente, lo publicó con EA. Si Maxis siguiera existiendo, todavía estarían arrepentidos de no haber participado en la inigualable creación de Wright.

En los años siguientes, siguieron lanzando expansiones de lo más divertidas y creativas e incluso nuevas versiones. Bien sabrás que existen 4 juegos de Los Sims, pero Wright solamente participó en el diseño de las primeros tres. Así, poco a poco, se fue convirtiendo en una de las franquicias multimillonarias más importantes de la historia de los videojuegos.