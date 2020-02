$!¿Por qué nunca podremos saber lo que pasó entre el 5 y el 14 de octubre de 1582?

Ese año tan particular se ubica en la Edad Media. Probablemente sepas que el Medioevo fue una época muy oscura para toda la humanidad en general, y tampoco es raro que algunas partes de la historia mundial se pierdan para siempre entre los problemas y revuelos de aquellos tiempos que a veces parecen tan caóticos. Sin embargo, nada de esto tiene que ver con lo ocurrido entre el 5 y el 14 de octubre de 1582.

La respuesta a la pregunta que te hicimos es muy sencilla, pero un tanto difícil de explicar: esos 10 días que transcurrieron en el año 1582, en realidad, no existieron; los días simplemente no se contaron y para que no te quedes con la duda, a continuación te explicamos cómo es esto posible.

Un poco de contexto y cómo nos afecta esto en la actualidad

En el 325 se llevó a cabo el Concilio de Nicea, una especie de reunión de los obispos católicos más importantes de la época, convocada por el mismísimo emperador Constantino. Se resolvieron varias cosas que cambiarían el rumbo de las prácticas religiosas y la sociedad para siempre. Entre ellas, se estableció una manera precisa de dictaminar cuándo se debía celebrar Pascuas: el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte) o de otoño (para el hemisferio sur).