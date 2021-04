$!Agatha Ruiz de la Prada: “La gente se ha dado cuenta de la importancia de vestir cómodo”

Aunque estén cayendo “chuzos de punta” y el momento socioeconómico no sea el mejor, Agatha Ruiz de la Prada no falta a su cita con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). “Estar aquí me resulta hasta romántico”, dice la diseñadora quien cree que el consumidor “está completamente despistado”, se ha dado cuenta de la importancia de la “ropa cómoda”.

De la Prada (1960), una de las más veteranas de la industria española, ha presentado en la segunda jornada de MBFWM una colección larga, con más de 50 salidas, en la que ha imprimido su propio universo que traspasa el ámbito de la moda y que puede equipararse a grandes del diseño como Pucci, Paco Rabanne o Versace.

“El consumidor está completamente despistado, se ha dado cuenta que lo más importante es la moda cómoda, ha estado un año en chándal”, explica a Efe Agatha Ruiz de la Prada.

Durante la pandemia, “hemos ordenado el armario y nos hemos dado cuenta de que se pueden reutilizar prendas o regalar, hay una menor necesidad de ropa”.

La diseñadora advierte que el sector de la moda “tiene que hacer un replanteamiento mundial”, al tiempo que recuerda que las tiendas físicas están desapareciendo, “ya solo se vende online”.