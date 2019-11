Ágatha Ruiz de la Prada: “Me considero una diseñadora latina”

En la búsqueda por reforzar el carácter de lo femenino, para la afamada diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada no hay nada más útil que la comodidad, puesto que “para que la mujer esté empoderada lo más importante de todo es que esté cómoda”.

“Si estás cómoda puedes hacer muchas cosas, si vas ‘requeteproducida’, como dicen aquí, puedes hacer muy pocas”, señaló a Efe la artista antes del Six O’Clock Tea, un desfile que celebró este martes su trigésima edición en Buenos Aires.

No es la primera vez que la modista madrileña aporta el toque internacional al evento: ya lo hizo en otras tres ocasiones más, dos de ellas en la capital argentina, una urbe que conoce muy bien y en la que ya se siente como en casa.

“Yo estoy en Buenos Aires como si estuviera en mi casa, tengo amigos espectaculares... Me encanta, cada día que vengo me gusta más, la entiendo más y me divierte más, es una gozada estar aquí”, manifestó.