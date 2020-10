$!Carlota Barrera, la diseñadora de moda masculina que rompe con los estereotipos

A sus 27 años, y pese al vértigo con el que la industria de la moda mira hacia el futuro, la diseñadora se muestra confiada: "La moda siempre ha sido capaz de reinventarse y es un buen momento para reflexionar", ha dicho en una entrevista con Efe la ganadora del premio "Who's the Next" 2019 de Vogue.

Asegura que en los últimos tiempos la sastrería masculina vive una evolución, "quizá -reflexiona- porque la femenina siempre ha querido resaltar la belleza y el diseño para hombre ha estado más pegado a la tradición. Se empieza a experimentar con la moda masculina porque los trajes antes eran considerados prendas funcionales".

En su primera colección, "The Matador and the Fisherman", logró piezas artesanas partiendo de la tradición más clásica. "Hay que desempolvar la artesanía y reinterpretarla", señala aludiendo a que fuera de España no se conoce el buen hacer de los artesanos españoles tanto como de italianos o franceses.

De manera que en cada colección su intención es adaptar la artesanía y trasladarla al diseño masculino contemporáneo de una manera más sutil y depurada.

El diseñador holandés Dries Van Noten es uno de sus referentes en la moda. "Consiguió en un mundo tan globalizado mantenerse independiente y fiel a sus inicios. Me parece admirable", ha confesado.

Carlota Barrera hace de la moda un trabajo aparentemente sencillo, basado en el estudio, en la observación permanente, con el que espera perdurar en el tiempo. "Me parecía un sueño dedicarme a la moda y vivir de ella. Ni me atrevía a pensar en ello", concluye. Un sueño cumplido mucho antes de lo que esperaba.