Dale nueva vida a tus prendas de vestir con estos consejos

Modificar tu ropa es una buena alternativa para darle nueva vida a tus piezas. Con un toque de creatividad puedes convertir una prenda vieja que llevaba tiempo guardada en tu armario en un auténtico y moderno diseño.

A la práctica de transformar tus vestimentas o algún artículo del hogar se le denomina DIY, abreviatura en inglés de do it yourself, que significa hazlo tú mismo. Es un término que vino de Estados Unidos y se ha implantado a nivel mundial. Con la intención de que ahorres dinero y le saques el mayor provecho a tus vestidos, camisas y jeans en Estilos hemos preparado algunas ideas que te ayudarán a costumizar tu ropa en un dos por tres.