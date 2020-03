$!Jean Paul Gaultier de vuelta a la moda con proyectos colaborativos

Si el pasado mes de enero, durante la semana de la alta costura, Jean-Paul Gaultier decía adiós a las pasarelas con una colección de ropa reciclada, este miércoles la casa Gaultier, que pertenece al grupo español Puig, anuncia que continuará en la alta costura con un "nuevo concepto" colaborativo.



Jean Paul Gaultier se lo piensa mejor y no se desvincula del mundo de la moda. Cada temporada, Jean Paul Gaultier, de 67 años, invitará a un diseñador a reinterpretar los códigos de la "maison" para darle "su visión de la alta costura", ha anunciado la casa de moda en un comunicado.



La diseñadora japonesa Chitose Abe, directora creativa y fundadora de la firma de lujo Sacai, será la primera en participar en el proyecto, que se presentará en la Semana de la Moda de París el próximo mes de julio.



"La reinterpretación de una marca de alta costura por diferentes creadores es una idea que tengo desde los años noventa" explica Jean Paul Gaultier.



"Me complace que este concepto se haga realidad ahora con Chitose Abe de Sacai como la primera diseñadora invitada", añade Gaultier, quien reconoce que "admiro su trabajo, tenemos muchas cosas en común creativamente y compartimos una visión similar de la moda. Me alegra darle total libertad”.



La japonesa que ha colaborado con la firma Nike dice que “admiro desde hace mucho tiempo la singular visión de Jean Paul Gaultier por la feminidad subversiva y su originalidad, conceptos en los que trabajo desde un inicio".



Se siente muy "honrada" de participar en este novedoso plan, una verdadera "oportunidad de salvaguardar la 'maison' como primera diseñadora de este proyecto".



Jean Paul Gaultier pertenece a Puig desde 2012 cuando este grupo español lo adquirió.