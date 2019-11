La aventura “made in Hollywood” de Teresa Helbig

“Una, el buen rollo y la energía que hay en esta costa me parecen bestiales. Otra, cada vez tenemos más clientas. Y el tercer motivo es que el ‘feedback’ que tenemos con estilistas y las ‘celebrities’ cada vez es mejor (...). Aquí apuestan por el talento no solo local sino que están atentos a todas partes. Yo siempre he sido muy fan de Nueva York, pero me está gustando mucho esta ciudad”, añadió.

No es fácil para una firma como Teresa Helbig lograr espacio en un mundo competidísimo como el de Hollywood, en el que gigantes de la moda luchan a codazos por brillar en la alfombra roja.

Internet y el trabajo con una agencia californiana que hace de intermediaria facilitan el contacto con Hollywood, pero la modista destacó que quizá a las estrellas les haya gustado encontrar algo singular y preciado en sus diseños.

“Nosotros somos realmente una empresa micro, una empresa familiar. Pero hacemos un producto que da muchísimo valor al ‘savoir faire’, a crear piezas únicas y especiales, donde el talento en los tejidos está en las propias manos que los construyen. Hay mucha investigación y mezclamos mucho la modernidad y la tradición”, argumentó.

“Ese es nuestro mercado, nuestro hueco: la gente que prefiere algo con más personalidad. Y eso ha ocurrido con las ‘celebrities’: que no tenga logo, que sea una marca nicho, pero que realmente la prenda les seduzca”, añadió.

La exposición que da Hollywood a una diseñadora puede ser enorme, tanto en el mundo real como en las redes sociales, aunque Helbig contó que nunca sabe cuándo una famosa ha elegido uno de sus modelos y solo se entera ya cuando lo ve en los medios.

Pero en lo que sí puede tener una información inmediata es en su encuentro estos días con clientes, socios y estilistas angelinos.

“Hay vida, las prendas gustan. El otro día, en una cena, todo el mundo estaba fascinado con el tipo de construcción de tejidos, las cosas de nivel de artesanía tan brutal, que tienen mucho rollo. Decimos siempre que ‘una mujer Helbig no pasa desapercibida’ (lema de la marca). Pues bien, creo que ellos también han visto este punto en nuestras prendas”, señaló.

Presumiendo de “otra filosofía” en la moda, que vaya sin prisas, más concienciada con el medioambiente y con cierta concepción “romántica”, Helbig declaró que una de sus metas es crear “vestidos atemporales”, que “quince años después” saques del armario “y te vayan a gustar”.

Y mirando ya a otros sueños internacionales, tal vez apuntando a México, Helbig destacó su confianza en el talento español.

“Necesitamos constancia, esfuerzo, trabajo, pasión y dedicación. Eso es lo que hace que se te abran las puertas”, aseguró. EFE/David Villafranca