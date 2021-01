$!Solid Homme debuta en la Semana de la moda de Milán

Es el caso de Vaderetro, también debutante y ganadora de "Who is on next 2020?", el certamen que busca en cada país a sus talentos emergentes en el mundo de la moda. La firma, con la dirección creativa de Francesco Murano, mostró sus propuestas con un corto en el que vestía a los habitantes de un camping.

La jornada de hoy de la Semana también tuvo por escenario una playa de Quanzhou (China) en el desfile de KB Hong, que rompió con el patrón habitual del día en el que reinaron los estilismos holgados para proponer conjuntos entallados y que combinaban el cuero con otros tejidos.

Dalpaos y Numero 00 siguieron la que es la penúltima jornada de la Semana de la moda masculina, a la que pondrán el broche mañana A cold Qall*, Magliano, Jieda, Les Hommes y Dima Leu.