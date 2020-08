$!YolanCris, la firma española que ha cautivado a celebrities como Shakira y Lady Gaga

Por suerte, según cuenta, "cada vez vienen más solas. No necesitan la aprobación de nadie", dice la creativa de esta firma que ha desfilado en París en el 'off' de los desfiles de la Alta Costura.

"No Fear no se refiere solo a la situación por la que estamos pasando, que también, tiene que ver con no sentir temor a ser distinto", a ser ajeno a influencias externas a la hora de elegir un vestido para un día importante.

Creaciones que con frecuencia ven que otras firmas imitan. "No me importa. Como decía Chanel: 'Mientras te copien todo va bien'. Es una manera de demostrar que lo que haces gusta", comenta rotunda Yolanda.

YolanCris está embarcada en un compromiso ético con la industria de la moda, que encumbra la confección artesanal y sostenible con un deseo fundamental, que "la novia lleve su sello".

Los quince años desde su fundación han pasado "súper rápido", comenta esta pionera que impuso el estilo boho en las novias con vestidos cómodos, innovadores desde el punto de vista estético, con elementos ligados a la artesanía, bordados, puntillas y el uso se telares antiguos de proximidad.

Diseños prácticos, que no pesen, "con los que puedas bailar" y disfrutar de un día muy especial.

La marca realiza una apuesta por la sostenibilidad. "No generamos residuos. Tengo un gran respeto por la materia prima y por las horas de trabajo que invertimos en la confección", advierte.

Tampoco generan estocaje, "no fabricamos sin sentido, se hacen cortes precisos para no desperdiciar material", vigila con detalle cómo están realizados los tintes y optan por velos de seda o de tul de algodón, "aunque hay materiales en la confección de novias que no se pueden sustituir" y no alcanzan determinados parámetros.

Vestidos que llevan la exclusividad en su ADN y que "son los que parecen en la fotografía. No se puede elegir un vestido solo porque ves una fotografía bonita con una buena modelo. Luego te lo pruebas y te llevas un chasco".