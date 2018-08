Ministro de Medio Ambiente visita mina de Barrick Pueblo Viejo

SANTO DOMINGO. El ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, visitó el pasado viernes, junto a una delegación de la institución estatal, las instalaciones de la mina de Barrick Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Una nota dice que el objetivo de esta visita fue conocer los procesos más importantes que se realizan diariamente en esta operación., así como los estándares de cumplimiento mantenidos en cada uno de ellos.

Una comisión de la empresa, encabezada por su presidenta Juana Barceló, dio la bienvenida al funcionario y sus acompañantes y realizaron presentaciones detalladas sobre los proyectos ejecutados por la minera dentro de su Plan de Manejo Ambiental y los procesos de Remediación que han llevado a cabo desde su llegada al país, así como los detalles de su programa de responsabilidad social.

“Nosotros hemos querido visitar todas las minas que hay en el país, para ver más de cerca las operaciones que aquí existen, me alegra ver que la minería que se realiza en la República tiene sus puertas abiertas para que igual que yo, el que quiera venga a ver cómo es que hoy están operando, para que no crean en mí si no, vean por sí mismos”, indicó Estévez.

Durante el recorrido, el grupo conoció el proceso de recolección y saneamiento de las aguas ácidas que son generadas por las lluvias que caen dentro del yacimiento. Estas aguas son recolectadas en un cien por ciento y posteriormente tratadas gracias a que cuentan con una planta de tratamiento de agua de gran capacidad y con la más alta tecnología.

La delegación de la empresa minera informó que desde el 2006, ha invertido unos US$375 millones en el plan de remediación de los pasivos ambientales dejados por la operación anterior en la zona del yacimiento Pueblo Viejo.

Esta remediación, incluía la recuperación de suelos contaminados, la revegetación de las áreas impactadas y puesta en marcha de los planes de recuperación y protección de la flora local, entre otros.

Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, reafirmó el compromiso que tiene la empresa de realizar una minería bien hecha que impacte de manera positiva tanto al medio ambiente como a sus comunidades cercanas, lo cual dijo se puede evidenciar en la mejoría de las condiciones en el área de yacimiento como en el cambio de vida de los comunitarios de la zona.

“Nosotros como empresa buscamos darle participación a la gente de nuestro alrededor, nuestros vecinos, que sean dueños de su propio desarrollo, para que el día que no estemos aquí, pues quede un legado que contribuya aún más al desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez y del país”, indicó Barceló.

“Yo me voy completamente consciente de que realmente aquí hay una minería responsable. Cuando las cosas se hacen con prudencia, con responsabilidad los resultados positivos llegan y eso es lo que ustedes están haciendo. Con nuestra colaboración, lograremos que estos resultados se mantengan”, precisó Estévez

El ministro estuvo acompañado por una delegación del Ministerio de Medio Ambiente en la que estuvieron presentes Manuel Serrano, viceministro de Recursos Forestales; Ángel Daneris Santana, viceministro de Áreas Protegidas; Zoila González, viceministra de Gestión Ambiental; así como Pedro Esteva, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y Yamily López, directora ejecutiva.