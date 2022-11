Mujer asesina a sus hijos con veneno de ratas y deja carta antes de suicidarse

Una mujer envenenó la comida de sus dos hijos pequeños provocándoles la muerte y posteriormente se quitó la vida.

El hecho ocurrió en Huancayo, ciudad de Perú. Los niños tenían cuatro años, uno de ellos, mientras que el otro era un bebé de siete meses.

Según informan medios peruanos, Rocío Atencio Castro le puso veneno de ratas a la avena que le dio a los niños para comer.

La mujer dejó una carta de despedida en la cual escribió: “Mamá, hermanos, no sufran, ya viví lo peor de mi vida, estuve afectada y llorando. Ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir”.

La carta fue hallada por la Policía Nacional del Perú (PNP), tras inspeccionar la casa de Castro, ubicada en la intersección de la avenida Ferrocarril y la calle Túpac Amaru (Huancavelica).

De acuerdo a medios locales, la mujer se quitó la vida luego de acostarse en la cama junto a sus hijos. Para cometer el suicidio, también decidió envenenarse.

Boris Ormeño Paz, el cuñado de la mujer, fue quien se encontró con la perturbadora imagen, sin embargo, era muy tarde ya que los tres se encontraban sin signos vitales.