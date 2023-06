Con una barriga de 193 centímetros, un taxista gana concurso "El papá panzón" en Nicaragua

Un conductor de taxi con una barriga de 193 centímetros ganó este viernes el concurso "El papá panzón", que organizó una emisora en ocasión del Día del Padre en Nicaragua, que se conmemora el 23 de junio.



El ganador del primer lugar de este singular concurso fue el conductor de taxi Ronaldo Javier Mena Salablanca, de 47 años y de 222 kilos de peso, nativo de Masaya, ciudad ubicada en el suroeste de Nicaragua.



Cuando le midieron la barriga, la cinta marcó 193 centímetros de circunferencia.



Mena Salablanca, padre de siete hijos, tiene tres años de participar en el concurso "El papá panzón", y en esta ocasión batió su propio récord impuesto en 2014, cuando la barriga le midió 185 centímetros de circunferencia.



También resultó ganador en la edición del concurso en 2019, cuando contaba con 180 centímetros de barriga.



"Me siento feliz y contento porque me vuelvo a llevar el primer lugar", dijo emocionado a EFE el papá más panzón de Nicaragua.



En ese sentido, comentó que ser gordo no es fácil, sobre todo por las duras críticas que ha recibido a través de redes sociales desde la primera vez que participó en el concurso y ganó.



"En 2014 me lastimaron muy duro por las críticas y por eso no quería" volver a participar, contó.



Sin embargo, dijo, sus propias hijas lo animaron a entrar al concurso y aceptó.



"El papá panzón" se hizo acompañar de sus familiares, quienes lo alentaron entre el público, mientras los trabajadores de la emisora La Nueva Radio Ya, afín al Gobierno, y organizadores del concurso le medían la barriga con una cinta métrica en circunferencia, según constató EFE.



El segundo lugar del concurso lo obtuvo Henry Ramírez Meléndez, de 46 años, padre de cuatro hijos y con una barriga de 160 centímetros de circunferencia.



El concurso, en su novena edición, se realizó en un restaurante junto a la laguna volcánica de Tiscapa, en el sureste de Managua, y participaron seis padres de familia con la panza más abultada, quienes fueron presentados a los asistentes sobre una tarima con sus cuerpos descubiertos hasta la cadera.



El año pasado, el ganador del concurso fue Noel Rueda, padre de seis hijos, con una barriga que le medía 144 centímetros de circunferencia.



En esta ocasión, Noel Rueda obtuvo el tercer lugar con su barriga de 145 centímetros.



El primer lugar fue premiado con electrodomésticos, dinero en efectivo y canastas con productos varios, mientras el segundo lugar se llevó canastas con productos y dinero en efectivo.



En la actividad, además de elegir al padre que tenía la barriga más grande, también se eligió al padre más bailarín y al mejor cantante.



Esta edición de "El papá panzón" fue amenizada por grupos musicales locales y asistieron un centenar de personas.

