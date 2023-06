Autoridades suben a 16 los funcionarios de seguridad secuestrados en sureste de México

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México precisaron este miércoles que fueron 16 y no 14 los trabajadores administrativos de seguridad del estado de Chiapas (sureste) quienes fueron secuestrados el martes por la tarde.

"Tenemos (reportadas) 16 personas, en un principio eran 14, y en la noche se corrigió, pero preferiría no ahondar más porque pues el caso sigue siendo atendido por la Fiscalía del Estado de Chiapas", dijo en conferencias el subsecretario de Seguridad de la SSPC, Luis Rodríguez Bucio en conferencia en la Secretaría de Gobernación (Interior).

Relató que en el grupo eran 16 hombres, 17 mujeres, y las mujeres quedaron libres "y a los hombres se los llevaron, no tenemos conocimiento de más".

El secuestro ocurrió en el municipio de Ocozocoautla en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tras los hechos la SSyPC inició un operativo aéreo y terrestre de búsqueda de las personas secuestradas, todos empleados administrativos, al tiempo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.

En tanto, la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, Gabriela Zepeda, informó en una conferencia que en coordinación con fuerzas federales y estatales se desplegó un operativo de más de 1,000 agentes.

Esto para ubicar y localizar a las 16 personas pertenecientes a esta institución que fueron privadas de la libertad en la carretera Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez y dar con los responsables de esta comisión de delito.

Zepeda Soto detalló que a las 16:20 horas del martes (22:20 GMT) se recibió el reporte y al acudir los agentes se localizó un autobús de la SSyPC que transportaba a 33 trabajadores administrativos del Cuartel de la Policía Estatal ubicado en Llano San Juan.

En el lugar, dijo, se encontraron a 17 mujeres que manifestaron que fueron interceptados por un grupo de personas a bordo de vehículos y que portaban armas de fuego, obligando a los 16 hombres a descender y a subir a los vehículos para privarlos de su libertad.

Además, la funcionaria la SSyPC destacó la detención de dos hombres que se encontraban cerca del lugar de los hechos, por lo que se iniciaron las diligencias de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades.

Video en redes sociales

Hasta el momento se desconoce el paradero de los 16 hombres, pero en redes sociales aparecieron en un video leyendo un mensaje del grupo armado que los secuestró.

"A nombre de mis compañeros quiero externar que nos encontramos muy bien, para que no se preocupen nuestras familias", dijo uno de los retenidos, quien leyó un comunicado.

"Solicitamos al gobernador del estado (Rutilio Escandón) su valiosa intervención para que podamos estar con nuestras familias, por tal motivo las exigencias son: la renuncia de Francisco Orantes Abadía, Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución".

"El problema es con la Policía Estatal, no hay ningún problema con otro tipo de autoridades, gracias, esperemos su pronta cooperación y su atención del gobernador para que podamos estar con nuestras familias", dijo el hombre retenido para darle voz al grupo armado.

En tanto, las familias de los secuestrados han estado presionando a las instituciones del Gobierno del Estado para que les informe la situación.

Sin embargo, a 24 horas de lo hechos las autoridades aún no dan con los responsables, informó Venicia Rincon, hermano de Mariano Rincon, sastre de la SSyPC de Chiapas.

"El martes nos enteramos, por medio de su hija de lo que estaba pasando, por eso nos movilizamos, nos reunimos con la familia, venimos acá pero no tuvimos ninguna información, ni los nombres tenían, ni el número de personas secuestradas", dijo a medios Dina Lu Rincon Castillo, hermana de Mariano Rincón.

Un video publicado en redes preocupó a las familias y ha provocado ansiedad, llanto e impotencia por ver a sus familiares gritando por su liberación.

"No dormí toda la noche, ustedes no tienen idea realmente de cómo la hemos pasado. Mi papá está al frente, lo único que sé es que está con vida, y eso me mantiene con esperanza", declaró a medios a medios Lorena López, hija de un secuestrado.

El martes, tras la noticia sobre la no localización de las personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó el análisis diversos materiales de video y fotográficos publicados en redes sociales.