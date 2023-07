Hallan restos humanos en municipio del estado mexicano de Nuevo León

Los restos humanos de por lo menos dos personas fueron hallados este lunes en el municipio de Marín, estado de Nuevo León, norte de México, por habitantes del lugar que transitaban por las calles del lugar, quienes dieron aviso a las autoridades.

Tras el reporte, autoridades municipales, estatales y federales llegaron al lugar donde de inmediato comenzaron con las investigaciones.

Con el hallazgo, Marín, ubicado a unos 43 kilómetros de la ciudad de Monterrey, capital del estado, se sumó a lista de poblaciones en el norte de Nuevo León que ha sufrido episodios de violencia.

El hallazgo de los restos, dos cabezas humanas abandonadas en plena vía pública y que estaban cubiertas por sábanas, fue reportado habitantes del lugar que dieron parte al número de emergencia 911.

Los violentos hechos se registraron este lunes en el centro del municipio y el reporte ocasionó una intensa movilización de las autoridades estatales.

Hasta el lugar llegaron peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como agentes ministeriales para recoger evidencias.

La violencia que se vive en Nuevo León se ha recrudecido en los últimos días. Apenas el 4 de julio, en el municipio de Apodaca, seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, fueron ejecutados. Las víctimas fueron halladas con un disparo en la cabeza.

Hace unos días, el gobernador del estado, Samuel García, se manifestó en relación al clima de violencia e inseguridad y señaló que no le pidan que Nuevo León sea como Dinamarca cuando todo el país está en llamas.

"En un México en llamas y violencia, no me pidan que Nuevo León sea Dinamarca", declaró Añadió que el estado se puede seguir "blindando", pero no sirve de nada si no existe una estrategia nacional de seguridad.

"Tenemos que ser conscientes de eso, depende de una política a nivel país", aseveró.

Según reportes de inteligencia del Gobierno mexicano, en el estado de Nuevo León tienen presencia distintos grupos criminales, entre ellos, los carteles del Noreste, del Golfo, de los Beltrán Leyva, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).