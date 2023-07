'Se nos va la vida' entre paradas: el calvario del transporte público en Querétaro

Magda vive en Quere´taro, una de las zonas metropolitanas ma´s grandes y desarrolladas de Me´xico, con un millo´n cincuenta mil habitantes, pero con un sistema de transporte público insuficiente y poco eficaz. Casi a diario a esta mujer le dan ganas de llorar y se estresa porque siempre está al límite de llegar tarde a su trabajo ya que a veces, le toca esperar el paso del bus, por lo menos, 40 minutos. La estudiante de periodismo de esa ciudad, Daniela Torres, la acompañó en uno de sus recorridos.

Viernes, 7:05 de la mañana. Acompan~o a Magda, una habitante de la ciudad de Querétaro en el centro de México. Como madre soltera, a diario debe dejar a su hija de nueve an~os en la escuela antes de ir a su trabajo, asi´ que el primer trayecto lo iniciamos caminando porque no estamos seguras del paso del bus.

En Quere´taro, solo hay una red de transporte pu´blico, por lo cual las opciones para trasladarse de las 250 mil personas que dependen de este sistema al mes, son muy limitadas. Adema´s de que el servicio fue el peor evaluado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2019.

7:40 am. Llegamos a la escuela. "Caminamos 35 minutos, pero incluso, habri´amos hecho lo mismo o ma´s si hubie´ramos esperado el camio´n", asegura Magda. Ahora tocaba movernos hasta su trabajo.

Yo nunca hubiera adivinado que ahi´ estaba la parada. No habi´a letrero, ni banca, ni mucho menos techo. Ya son las 7:50 de la man~ana. De acuerdo con las estadi´sticas del Instituto Mexicano para la Competitividad, de las 10 personas que estaban paradas con nosotros, seis de ellas esperari´an ma´s de 25 minutos, adema´s del tiempo que les haya tomado caminar hasta la parada. Y aunque en promedio, el viaje seri´a de 32 minutos, cuatro de estas personas, hari´an ma´s de hora y media hasta su destino. Magda ya va tarde, pues su jornada laboral empieza a las 8:00 y aún no ha pasado el bus.

El estre´s que siente Magda, es un comu´n denominador en las personas que se mueven en transporte pu´blico, asi´ como las afectaciones a su salud mental y fi´sica.

El hecho de que el transporte pu´blico en Quere´taro sea tan tardado, no permite que los usuarios tengan agencia sobre sus tiempos. El espacio, la infraestructura y los servicios deficientes condicionan sus di´as. Si pasan mucho tiempo bajo el sol, bajo la lluvia, si llegan tarde, si dejan de hacer otras actividades, tienen cero control sobre estos aspectos.

8:10 de la mañana.Por fin llego´ el camio´n. Por suerte, no iba tan lleno. Era un tramo corto y Magda aprovecho´ para contarme de otros problemas a los que se enfrenta: "cada dos meses cambian el nu´mero de las rutas. Que primero la N y luego ya no es la N, que ya es la 61, y luego que no, que ya es la T no se´ que´. Y luego que ya no llego hasta alla´, que nada ma´s llego a la mitad. Ahorita dice mi mama´ que varias de sus compan~eras, transbordan dos o tres camiones, que porque ya no hay una línea directa".

No hay línea directa entre la escuela de la hija de Magda y su trabajo, por lo que nos bajamos para tomar otro bus. Esta parada tampoco está marcada, pero Magda la conoce bien. Nos subimos al otro camio´n, como pudimos porque iba muy lleno. Íbamos muy apretadas. Tuvimos que pedirle a otras personas que pasaran nuestro dinero del pasaje porque no nos podi´amos ni mover.

8:50 de la mañana. "Por fin llegamos", exclama Magda. Hicimos casi dos horas desde que salimos de su casa para so´lo recorrer ocho kilo´metros, y no en las mejores condiciones.

Querétaro es una ciudad extensa y fragmentada

De acuerdo al Instituto Municipal de Planeacio´n, en los u´ltimos 50 an~os, la mancha urbana de Quere´taro ha crecido 17 veces, mientras que su poblacio´n so´lo ha crecido cuatro. Esto se traduce en baja densidad, lo cual genera problemas de movilidad y perjudica especialmente a los estratos sociales ma´s bajos.

Magda hace parte de la población a la que le gustaría tener un coche para transportarse, pero no le alcanza el salario para ello. El uso del coche también se ha vuelto una necesidad ya que a pesar de que en México, tres cuartas partes de los viajes se hacen en transporte pu´blico, el 75 % de los recursos se siguen destinando a obras que favorecen el uso del coche.

Cada vez hay ma´s coches en Quere´taro. En 2000 habi´a 100 autos transitando por las calles, hoy, hay 460, y el aumento no so´lo se debe a la poblacio´n, sino tambie´n a la falta de un buen sistema de transporte público.

Quere´taro ya es la se´ptima ciudad con ma´s horas desperdiciadas por congestionamiento en el pai´s, segu´n el Instituto Mexicano para la Competitividad, y ahora, hay ma´s tra´fico por la renovacio´n en una de las principales avenidas de la ciudad, una por la cual transitan el 63 % de las rutas de buses.