Gobierno dice que mayoría de fábricas de droga están en región cocalera que lidera Morales

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, señaló que en 2023 se han destruido más de 37 megalaboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, la mayoría en el Trópico de Cochabamba, región de la que Evo Morales es el líder de los cocaleros.

Del Castillo presentó en una conferencia de prensa un "mapa del narcotráfico" en el país y sostuvo que desde noviembre de 2020 a agosto de 2023 se destruyeron 1,804 fábricas de droga y que durante este año se realizaron 6,707 operativos y se incautó alrededor de 14 toneladas de cocaína y unas 168 toneladas de marihuana.

En su informe, el ministro señaló que en este año se han destruido más de 37 megalaboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, de los cuales 27 se encuentran en el Chapare, y que entre el 80 y 90 % de las fábricas demolidas están en la localidad de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

"El Chapare es la zona donde se está cristalizando prioritariamente el clorhidrato de cocaína", sostuvo el ministro.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) es el líder de los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, uno de los mayores sindicatos de ese sector en Bolivia, y también es uno de los principales críticos de Del Castillo al punto de pedir su renuncia y la de varios ministros del Gobierno de Luis Arce.

Sin dar nombres, el ministro afirmó que las acciones de su ministerio en la lucha contra el narcotráfico les "molesta" a algunas "exautoridades" por lo que piden su renuncia al cargo.

Además, señaló que antes le recomendaban no realizar operativos en el Trópico de Cochabamba pero, afirmó, no debe haber "ni un solo municipio o pedazo de la patria" en el que no pueda ingresar la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

"Vamos a seguir ingresando y seguir destruyendo fábricas y laboratorios estén donde estén (...) y si logramos seguir destruyendo las fábricas dentro de nuestro territorio, Bolivia ya no será un lugar apetecible para transportar ni para producir drogas", manifestó.

En la víspera, Morales indicó en un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca que Bolivia es vista en el exterior como un "Gobierno exportador de cocaína" y lamentó que el Ejecutivo de Luis Arce no escuche las advertencias sobre esta situación.

En medio de una pugna interna en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que comenzó a finales de 2021, Morales y sus seguidores han denunciado varias veces una supuesta protección al narcotráfico por parte del Gobierno de Arce, algo que las autoridades nacionales rechazan.

El caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es buscado desde hace más de un mes, tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que este logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en el informe anual que presentó a finales de noviembre del año pasado que los cultivos de hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, al pasar de 29,400 hectáreas en 2020 a 30,500 hectáreas en 2021.

La hoja de coca está consagrada en la Constitución de 2009 por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico, además, las reconocen solo dos mercados para la venta de esta planta, uno en la ciudad de La Paz y el otro en Sacaba, en el departamento de Cochabamba.