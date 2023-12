Autoridades alertan de la presencia de cocodrilos en playas del sur de México

Las autoridades de Ixtapa-Zihuatanejo, uno de los principales destinos turísticos de México, alertaron este jueves de la presencia de cocodrilos en las playas, después de que un turista canadiense murió este mes atacado por una especie aún no determinada.



Los avistamientos de saurios en ese municipio del sureño estado de Guerrero han sido comunes entre lugareños por la proximidad de esteros con la franja turística, entre estos el Cocodrilario de Ixtapa, pero su presencia en el mar se ha incrementado de manera reciente.

El avistamiento más reciente ocurrió este miércoles, cuando turistas en la playa El Palmar, de la zona hotelera de Ixtapa, captaron al reptil mientras nadaba en el mar.



El ejemplar de unos 3 metros de largo causó admiración entre los bañistas, quienes aprovecharon para grabar el espectáculo desde la franja de arena.



Al respecto, la Dirección de Ecología municipal emitió las 'Recomendaciones Generales por Avistamientos de Cocodrilos' con seis puntos, entre los que destaca el mantener una distancia de la longitud de un cuerpo con respecto al cocodrilo, tanto en la orilla como en el agua.



"No te acerques ni permanezcas cerca si notas la presencia de algún cocodrilo. En caso de estar uno mientras estás en el agua, ponte de pie, muévete con calma hacia aguas más profundas y abandona el lugar el lugar", dicen las recomendaciones.



El Gobierno pide evitar horarios de riesgo -en la noche o muy temprano-, no interactuar con los cocodrilos, no dormir ni descansar cerca del agua en zonas habitadas por los reptiles, así como cuidar a las mascotas.



La alerta llega después de que el 14 de diciembre un turista canadiense murió por las heridas provocadas por el ataque de un animal aún no especificado en Playa Quieta, colindante con el Cocodrilario y que se ha adaptado para personas con discapacidad.



Esa playa se restringió al público por un par de días pero se reabrió para el periodo vacacional decembrino.



Tras el ataque, el presidente municipal, Jorge Sánchez Allec, prometió que se harían estudios para determinar la especie, ante versiones de que fue un tiburón, pero hasta la fecha no se han dado resultados.