México: "Las madres de los desaparecidos no tenemos protección del gobierno para hacer búsquedas"

Las madres de los desaparecidos no tiene protección en México. ( ARCHIVO )

México ocupa el poco honroso primer lugar de personas desaparecidas en el mundo, más de 113 mil desde el inició "guerra contra el narcotráfico", en 2006. El Movimiento por "Nuestros Desaparecidos en México" es fruto de la ausencia de respuestas adecuadas de los sucesivos gobiernos, no obstante que estos últimos años se han creado distintos mecanismos para combatir esa crisis de derechos humanos. Virginia Buenrostro e Isabel Cruz, integrantes de ese colectivo, estuvieron en Escala en Paris.

La grave crisis de derechos humanos que atraviesa México puede resumirse en una frase del ex Subsecretario de los Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, el equivalente del Ministerio del Interior de México, Alejandro Encinas, "México es una enorme fosa clandestina", dijo. Y uno de los problemas es que esa fosa parece no tener fondo ni limite. A los 113 mil desaparecidos hay que añadir otras 52 mil personas cuyos cuerpos están en los servicios forenses, sin identificar.

Virginia Buenrostro es la madre de David Ibarra y Jocelyn Ibarra, desaparecidos en noviembre del 2010 en la ciudad de Monterrey, en el noreste del país. Recuerda "inicialmente empezamos la búsqueda las familias solas porque el gobierno no hacía nada, inclusive muchas veces no nos tomaban declaración; empezamos a unir las familias al ver que no nada más era nuestra familia, sino que había muchas más. Y con este problema nos empezamos a agrupar para exigir al gobierno que buscaran a nuestros hijos".

Isabel Cruz es madre de Yosimar García, desaparecido en 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México. "Yosimar era policía y fue desaparecido por policías y militares como cientos de personas que desaparecen en México por las fuerzas armadas", denuncia.

Virginia Buenrostro e Isabel Cruz estuvieron en una gira de trabajo por Europa para denunciar esta situación. Entre otras ciudades estuvieron en Ginebra, dónde está la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para asistir al "el examen periódico universal, que es el que analiza México o a los países que tienen algún problema", precisa la segunda. En el caso de su paso por Francia, "pedimos a las organizaciones defensoras de derechos humanos pidan al gobierno francés que refuerce sus recomendaciones a México sobre las desapariciones forzadas. En el 2018 Francia hizo algunas recomendaciones sobre el tema y pedimos las hagan de manera más contundente".

Pese a la aprobación de distintas leyes e iniciativas en los últimos cinco años, las integrantes de "Nuestros Desaparecidos en México" afirman "no hay nada que nos ayude a encontrarlos", "no se puede tener un registro o una base de datos real porque las desapariciones no se contabilizan como debería de ser", denuncian.

¿Quién desaparece en México?, ¿cuáles son los cuerpos, las instancias, los organismos responsables de la desaparición de esas decenas de miles de hombres y mujeres en México?, "no se sabe exactamente quiénes son los responsables, porque han actuado muchos. Han desaparecido por la delincuencia organizada, otros tantos directamente por servidores públicos, otros en unión de los servidores públicos con la delincuencia", afirma Isabel Cruz.

Lanzarse a la búsqueda de sus seres queridos implica bastantes riesgos, varios familiares han muerto asesinados. "Mi compañera ha recibido siete amenazas", recuerda Virginia Buenrostro.

El movimiento nacional por Nuestros Desaparecidos en México abarca los 32 Estados de la república mexicana, y está formado por 85 colectivos, tres de Centroamérica y el resto de México.