Piñera pilotaba helicóptero al momento de accidentarse

El expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien falleció este martes en un accidente aéreo de helicóptero, iba a los mandos del aparato, según informaron medios locales.

Indican que quedó atrapado por el cinturón de seguridad y se hundió en el lago, de donde los servicios de seguridad y emergencia sacaron su cuerpo esta tarde.

| #AHORA · Difunden imágenes del momento en que la Armada de Chile rescata el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco, ubicado a 920 kilómetros al sur de Santiago de Chile donde murió tras precipitarse su helicóptero. pic.twitter.com/Z6kAcb6g8n — ALERTAS MUNDIAL ? (@AlertasMundial) February 6, 2024

El experto en aviación, Eddie Miceli, dijo al medio al CNN que Piñera "era un excelente piloto, siempre preguntando todo lo que es referente a seguridad aérea".

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, también contó a la cadena de noticias su experiencia de vuelo junto a Piñera y afirmó que era "muy cuidadoso como piloto".

El periodista político de DW, Diego Zúñiga, fue otro de los que tuvo la oportunidad de conocer el lado humano de este expresidente, y contó: "Recuerdo un viaje a la Región de O'Higgins donde había que realizar muchos desplazamientos y se hacía necesario moverse en helicóptero de un lugar a otro, para esquivar la difícil geografía de la zona. Uno de los tramos Piñera quiso pilotarlo él mismo, para preocupación de los periodistas que estábamos a bordo".

Siguió: "No es necesariamente que no confiáramos en él, pero sabíamos que el presidente sabía de helicópteros civiles, no de militares. Por suerte el piloto se negó, por razones de seguridad para el propio jefe de Estado. Y Piñera sabía bien que él muy presidente podía ser, pero dentro de la aeronave mandan siempre los pilotos. Le gustaba eso de tener el control".

Asimismo dijo que "lo suyo no era solo volar. Lo suyo era el riesgo. En abril de 2007 se sumergió en las aguas de la costa de Valparaíso para buscar el submarino Flach, obra de un inventor alemán que se hundió con su creación a fines del siglo XIX. También es conocida su intención de ser el primero en ingresar con la cápsula Fénix para rescatar a los 33 mineros que estaban atrapados en la mina San José, en octubre de 2010. La idea fue descartada por sus asesores, también por razones de seguridad".

En el helicóptero, viajaban otras tres personas -según la prensa, familiares del expresidente- quienes resultaron heridos.

De acuerdo con las versiones de medios chilenos, el expresidente no pudo quitarse el cinturón y por esto no pudo salir del helicóptero y se hundió en el Lago Ranco.

¿Quién fue Sebastián Piñera?

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique nació el 1 de diciembre de 1949, en Santiago, era padre de cuatro hijos y vástago de un militante del Partido Demócrata Cristiano (DC), quien sirvió como embajador en Bélgica y ante la ONU en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva.



Graduado en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tenía un doctorado en la Universidad de Harvard y empezó a trabajar como consultor en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, mientras que en 1978, asumió la gerencia general del Banco de Talca, cargo que dejó en 1980.



En 1989, lanzó su campaña como candidato independiente a senador por la Región Metropolitana, para las elecciones parlamentarias del mismo año, las que ganó.



Tras ser elegido, ingresó como militante del partido conservador Renovación Nacional (RN), que presidió a partir de 2001. Cuatro años más tarde se presentó por primera vez a la presidencia del país, cargo que logró en enero de 2010, año en el que se enfrentó en segunda vuelta a Frei Ruiz-Tagle.



En esa elección, se impuso con el 51.60 % de los sufragios por sobre el candidato de la Concertación que logró el 48.39 %. El 11 de marzo de 2010 asumió la Presidencia de Chile, que ejerció hasta el 11 de marzo de 2014.



Volvió a ser elegido en 2018, en un segundo mandato muy polémico en el que tuvo lugar el "estallido social", la mayor protesta popular en Chile desde el fin de la dictadura, que fue brutalmente reprimida.



Según la prensa local, a lo largo de su vida, el exmandatario generó una gran fortuna debido a sus inversiones, las que involucran diversos negocios, desde las aerolíneas hasta los equipos de fútbol. Aunque hace años no se dedicaba a la administración directa de sus empresas, sino que a la compra y venta de estas, y a la participación en sus directorios.

¿A dónde iba Piñera este martes?

El accidente en que perdió la vida el expresidente ocurrió a las 14:57 hora local (2:57 de la tarde), a poco tiempo de despegar el helicóptero. Publica el diario El País que con Piñera viajaban en la aeronave el empresario Ignacio Guerrero, Magdalena Piñera (hermana del expresidente) y un hijo de Guerrero, Miguel Ignacio Guerrero. Los tres pudieron llegar a la orilla por su cuenta.

Piñera almorzó en la casa del empresario José Cox, y de ahí se dirigía a su residencia en bahía Coique.

