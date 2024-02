Bolsonaro denuncia su inelegibilidad ante miles de seguidores en Sao Paulo

El expresidente brasileño se dio un baño de masas este domingo en las calles de Sao Paulo, donde miles de personas salieron a protestar contra la inelegibilidad del expresidente brasileño de ultraderecha. Una verdadera demostración de fuerza en momentos en que la policía lo investiga a él y a su gabinete por supuestamente planear un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

"No podemos aceptar que el poder pueda apartar a nadie de la escena política, a menos que sea por una razón válida. No podemos concebir elecciones descalificando a los adversarios", dijo el expresidente ante una multitud de partidarios.

Bolsonaro, con una camiseta amarilla de la selección brasileña de fútbol, símbolo del que se apropiaron los bolsonaristas, fue declarado inelegible el año pasado hasta 2030 acusado de desinformación. Es objeto de una investigación sobre un supuesto "intento de golpe" para evitar su derrota electoral en 2022 ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, pero ha vuelto a negar cualquier implicación.

"¿Qué es un golpe de Estado? Tanques en las calles, armas, complots. Nada de eso ocurrió en Brasil", dijo, añadiendo que pedía "una amnistía para los pobres tipos que están presos en Brasilia" tras saquear la sede del poder el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula. En su discurso, también volvió a calificarse de "perseguido". "Busco la paz, borrar el pasado y encontrar una forma de vivir en paz", dijo.

También vestidos de verde y amarillo, sus partidarios se congregaron en masa en la Avenida Paulista, vía emblemática de la mayor metrópoli de América Latina. Los organizadores esperaban unas 500,000 personas.

"No, no tiene nada de golpista. No ha dado ningún golpe contra nadie. Creemos que es inocente. Nos lo dice el corazón. Son ellos los que han montado una operación de choque. Infiltraron gente. Y arrollaron a los brasileños que luchaban por la verdad", dijo a RFI uno de sus seguidores presentes en la manifestación.

Escándalos

El pasado 8 de febrero, a Jair Bolsonaro se le prohibió salir del territorio brasileño tras una operación policial a gran escala que tuvo como objetivo a varios ex colaboradores cercanos, entre ellos ex ministros y militares de alto rango, con decenas de registros y detenciones. El expresidente guardó silencio el jueves ante los investigadores de la Policía Federal que le habían citado en relación con el caso.

El ex capitán del Ejército también es objeto de otras investigaciones, como la presunta falsificación de certificados de vacunación contra el virus Covid-19 y la supuesta apropiación indebida de regalos recibidos de países extranjeros, entre ellos joyas donadas por Arabia Saudita. A pesar de estos escándalos, se le sigue considerando el líder de la oposición y sigue siendo adulado por sus partidarios.

Elecciones municipales a la vista

A pesar de su inelegibilidad, el expresidente pretende utilizar su influencia para que sus aliados sean elegidos en las elecciones municipales de octubre, en un país que sigue muy polarizado.

"Se acercan las elecciones municipales, y uno de los candidatos es bastante próximo a él -aunque un poco distante-, el gobernador fue su ministro y el PT ha designado a personas que pueden amenazarle, así que hay un verdadero juego político en la elección del alcalde de Sao Paulo", señala Hervé Théry, geógrafo y director de investigación emérito del CNRS. 'El hecho de que la gente de su bando siga mostrando su fuerza le refuerza y le hace aceptable", añade el investigador.