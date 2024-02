Ministro de Educación salvadoreño: "Hemos sacado la ideología de género de las escuelas"

El titular del Ministerio de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, aseguró este martes en un mensaje en la red social X que "todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas", luego de que el presidente Nayib Bukele se refiriera sobre este tema en Estados Unidos.



El funcionario respondió así a una publicación del venezolano Eduardo Menoni, quien en X dice ser periodista y analista político y que compartió en esta red social un video en el que el presidente Bukele asegura que en el país no se permite "esas ideologías en las escuelas ni en los colegios".



El ministro de Educación confirmó lo manifestado por el presidente y subrayó que "todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas".

Bukele dijo la pasada semana en EE.UU., en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en respuesta a una pregunta de la coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty, Catalina Stubbe, que para él "no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos".



"Creo que es importante que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales -como matemática e historia- (...) nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas", afirmó a Stubbe tras su participación en esa conferencia.



En marzo de 2020, el presidente reveló en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente que está en contra del matrimonio homosexual y el aborto.



"No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, algún día nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos", expresó.



Y al ser preguntado sobre si creía -apoyaba- el matrimonio entre personas del mismo sexo respondió: "No, como concepto no".



El presidente Bukele también ha afirmado que no propondrá cambios constitucionales para que "en un futuro se pueda aprobar, vía nuevas leyes, el aborto y el matrimonio igualitario", a pesar que entre sus funciones no está la de presentar reformas a la Constitución, ya que es un tema que le corresponde al Congreso.