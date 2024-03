Un comediante venezolano inscribe su candidatura a las presidenciales del 28 de julio

El comediante Benjamín Rausseo, conocido popularmente por su personaje 'Er Conde del Guácharo', inscribió este domingo su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela, las cuales considera "cruciales" para el país que, a su juicio, necesita ser reconstruido.

Desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, se refirió a sí mismo como un "hombre capaz de unir a gente de todos los colores y de distintos pensamientos", a través de su proyecto, que considera "viable porque sale del corazón".

"No tengo experiencia política, la poca experiencia que tengo la he adquirido en estos dos años que he venido con este proyecto", dijo el aspirante, quien aseguró que, de ganar las elecciones, trabajará en "reconstruir al país" con el objetivo de que haya oportunidades para todos.

En este sentido, señaló que los maestros "son los primeros" que va a "llamar para reconstruir el país", donde apuesta a que haya una educación bilingüe, técnica, con atención médica y psicológica al servicio de los estudiantes y con un "sueldo digno, suficiente y decente" para los educadores.

Por otra parte, llamó a los jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral -requisito para votar en el país una vez cumplidos los 18 años de edad- y pidió a las autoridades electorales extender el plazo establecido para la inscripción y actualización de datos de votantes, que comenzó el pasado lunes y finaliza el próximo 16 de abril.

El período de inscripción de aspirantes a las presidenciales, que se inició el jueves, finaliza mañana lunes, 25 de marzo, según el cronograma electoral.

Además de Rausseo, se conoce, de momento, de la inscripción de las candidaturas de los diputados Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito y Javier Bertucci, del exalcalde Daniel Ceballos y del opositor Antonio Ecarri.

El actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, abanderado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aún no ha acudido al CNE, aunque ya varias formaciones han postulado su nombre para que busque una segunda reelección.

Por su parte, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció este sábado impedimentos para inscribir a su aspirante, Corina Yoris, quien fue propuesta el viernes ante la inhabilitación que impide competir a la líder antichavista María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado octubre.