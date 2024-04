Ecuador pierde unos 12 millones de dólares por cada hora de apagón, según el Gobierno

Ecuador pierde unos 12 millones de dólares por cada hora de apagón, según señaló este miércoles el ministro interino de Energía y Minas, Roberto Luque, tras aceptar que aún son insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para superar la crisis energética que soporta el país desde hace varias semanas.

La pérdida, según "los primeros números que tenemos, es de alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado, y que estamos trabajando para salir", afirmó el ministro en una rueda de prensa.



Y es que los periodos de racionamiento que se han aplicado en la mayoría de provincias a escala nacional llegan hasta unas seis horas diarias, aunque en días pasados en algunos sectores fue de hasta entre 8 y 13 horas.



Luque destacó que la mejora en los caudales de los ríos que alimentan al complejo hidroeléctrico de Paute, en el sur del país, con tres centrales que en conjunto tienen una potencia de 1,757 megavatios, han mejorado debido a las últimas lluvias caídas en esa zona, lo que ha permitido que no aumenten los periodos de racionamiento eléctrico.



No obstante, añadió que la planta Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país con una potencia de 1,500 megavatios, tuvo que parar su operación por doce horas como medida de precaución, debido a que se registró mucho sedimento en los caudales de los afluentes que la alimentan.



Recordó que el Gobierno estudia la posibilidad de contratar energía adicional, como la que proporcionan barcazas de generación de electricidad y otras soluciones, que se suman a una serie de acciones para mejorar el suministro existente en el país.



"Los pasos dados para salir del periodo de cortes (de electricidad) son importantes pero no suficientes", aceptó Luque tras advertir de que se mantienen una vigilancia estrecha a las condiciones hidrológicas en las zonas donde se asientan las plantas hidroeléctricas que dispone el país.

También destacó el aporte del sector minero, que ha ofrecido reducir su consumo de electricidad en unos 33 megavatios a partir del próximo viernes, en el marco de una "campaña de corresponsabilidad ciudadana y privada para superar la actual crisis".

Ecuador, un país cuya matriz de generación eléctrica depende mayoritariamente del agua, vive una fuerte sequía que dejó por debajo del mínimo el embalse de Mazar, en el río Paute, que con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos es el segundo más grande del país.

A ello se sumó la suspensión del suministro de electricidad de Colombia, que afronta también una situación de sequía y no cuenta con excedentes para exportar a Ecuador.



Así, los cortes de electricidad comenzaron desde el domingo 14 de abril sin previo aviso por parte del Gobierno, que luego denunció a veintidós personas por presunto sabotaje, entre ellos a la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, quien dos días antes del inicio de los apagones había descartado que esta medida se diese en el corto plazo.



Según la denuncia del Gobierno, presuntamente hubo ocultamiento de información por parte de funcionarios del sector eléctrico, lo que habría impedido tomar acciones antes para mitigar la crisis.



En ese sentido, este miércoles fue presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) una solicitud de juicio político contra Arrobo, promovida por las formaciones políticas Construye y Partido Social Cristiano (PSC).