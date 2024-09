Líder opositora de Venezuela dice que única opción de Maduro es aceptar una negociación

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que la única opción del gobernante Nicolás Maduro es negociar por una transición democrática en su país luego de haber sido proclamado reelecto en comicios sospechados de fraude, en una entrevista televisiva difundida el miércoles.

"Hay que hacer (...) entender (a Maduro) que la represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias. Y que su mejor opción, y pronto yo diría su única opción, va a ser aceptar los términos de una negociación con nosotros para una transición a la democracia", dijo Machado al canal LN+ de Argentina.

"Maduro hoy siente que puede matar gente y no va a pasar nada. Y eso está comenzando a cambiar. Y es muy importante, porque no es solamente él, es el entorno de aquellos que hoy están soportando el sistema, que empiezan a verse en un futuro y dicen 'con este sistema no hay futuro para mí'", añadió la jefa opositora.

Según Machado, quienes pertenecen al entorno de Maduro "empiezan a entender que también para ellos la mejor opción es facilitar esa transición".

"Los términos específicos son parte de la discusión y la negociación, pero indiscutiblemente implica dar garantías, dar incentivos y hacer compromisos entre las partes", agregó.

La dirigente fue inhabilitada para presentarse a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031) entre denuncias de fraude de la oposición, que reconoce ganador a Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

Machado se encuentra en la clandestinidad y explicó que todas las personas que estuvieron directamente involucradas en la organización de las elecciones presidenciales y "en la defensa de los votos" de González Urrutia ahora están "escondidos, o exiliados, o asilados, o presos".

En la entrevista, la líder opositora también pidió al Vaticano que hable "duro, sin miedo", luego de que el papa Francisco dijera en una conferencia de prensa el viernes que "una dictadura no sirve a nadie y termina mal", aunque reconoció que no estuvo siguiendo la situación en ese país.

Machado también aseguró que el gobierno de Argentina es uno de sus principales aliados y que al presidente, Javier Milei, le tiene "mucho aprecio": "Somos amigos, lo respeto", dijo.

La proclamación de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países de América Latina.

Además, fuertes protestas se saldaron con 27 muertos en Venezuela, 192 heridos y unas 2.400 personas detenidas, según fuentes oficiales.