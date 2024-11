Protestas en Ecuador contra gobierno de Noboa por apagones, inseguridad y crisis económica

Movilizaciones contra el gobierno de Daniel Noboa se registraron el viernes en varias ciudades de Ecuador en rechazo a los prolongados apagones, la inseguridad, la violencia criminal y la crisis económica, que los manifestantes atribuyen a la administración actual. Las protestas más intensas fueron en la capital.

Cientos de estudiantes universitarios, sindicatos y miembros de organizaciones sociales salieron a las calles del centro de Quito para protestar en medio de consignas y roces con las fuerzas de seguridad.

"Nos quitan la luz, encendemos las calles", "No tenemos miedo", se leía en algunos de los carteles que exhibían los asistentes a la marcha, mientras gritaban consignas como: "no hay luz, no hay educación y tienes el descaro de pedir la reelección".

La marcha en Quito inició en el parque El Ejido, una zona en la que tradicionalmente se concentran las movilizaciones.

De allí avanzó hacia el centro histórico de la capital, con dirección al palacio presidencial, sin embargo los manifestantes no pudieron acercarse a la Plaza Grande, donde está ubicada la sede de gobierno, pues la zona se encontraba vallada y con fuerte resguardo policial.

En medio de altercados entre quienes protestaban y la policía, medios digitales reprodujeron imágenes en las que se veía a policías arrastrar a un aparente asistente a la marcha.

Banderas de Ecuador

También se veía quema de llantas, personas portando banderas de Ecuador y gritando consignas de "¡Fuera, Noboa, fuera!".

y gritando de "¡Fuera, Noboa, fuera!". Hasta el momento no ha habido un reporte oficial sobre si hay detenidos . La AP consultó a la policía al respecto pero no recibió respuesta.

. La AP consultó a la al respecto pero no recibió respuesta. Luego de casi tres horas, los manifestantes fueron dispersados de una plaza aledaña a la sede de gobierno. Desde allí sindicatos y otras organizaciones anunciaron que habrá otras movilizaciones contra el gobierno.

En Guayaquil, la conmemoración de los 102 años de la matanza de los trabajadores del 15 de noviembre 1922, también fue pretexto para movilizarse en rechazo del gobierno. Así lo dijo Virginia Pinela, del Frente Unitario de Trabajadores, a diario Expreso.

Aseguró que también se movilizaron en en rechazo a la política del presidente Noboa, los apagones o la falta de "presupuesto adecuado a la educación y la salud".

Por la mañana, la primera manifestación reunió a miles de indígenas convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor organización que los agrupa en el país.

La marcha fue por las principales calles de Latacunga, ciudad andina del centro de Ecuador, situada a 80 kilómetros al sur de la capital.

Entre los manifestantes estuvo el presidente de la CONIAE, Leonidas Iza. Durante la protesta, se escuchaban consignas como "Noboa, escucha, el pueblo está en la lucha", "más apagones, más pobreza, la gente no tiene nada en la mesa".

En los carteles que llevaban los asistentes a la protesta se leía "apagones igual pobreza" y "viva la lucha popular", entre otros. Durante la protesta no se registraron incidentes.

En Ecuador están vigentes apagones de hasta 12 horas diarias en todo el país —aunque en las últimas semanas los cortes de energía han llegado a ser de 14 horas al día— porque las principales centrales hidroeléctricas no pueden generar debido a la falta de caudales en los ríos que las alimentan. Las autoridades han asegurado que la sequía extendida por más de 100 días es la peor que ha enfrentado el país en seis décadas.

El mayor complejo hidroeléctrico del país, Paute, que abastece el 38% de la demanda nacional, ha tenido que parar varias veces en las últimas semanas por la falta de agua en el embalse.

Para superar parte del problema, Ecuador espera que Colombia venda unos 300 megavatios, lo que equivale al 30% del déficit que el país debe cubrir. Si la venta se concreta, podrían reducirse los horarios de los apagones.

Iza es también candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones generales previstas para febrero del próximo año, en las que enfrentará al presidente Noboa, postulante a la reelección; a Luisa González, del partido del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), considerados favoritos, y a otros 12 candidatos que según las primeras encuestas registran una mínima intención de voto.