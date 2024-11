Presidente de Colombia advierte a quienes no se inserten en el proceso de paz que "serán doblegados"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el domingo que los grupos armados que no se inserten en el proceso de paz "serán doblegados", en medio de una polémica por la división dentro de una de las principales disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que entablaron diálogos con el gobierno.

Petro se pronunció en un mensaje de su cuenta X, antes Twitter, tras difundirse la víspera una supuesta carta de alias "Iván Márquez", máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia —uno de los grupos residuales de las extintas FARC— y que, según dijeron en octubre autoridades del gobierno colombiano, se tenía conocimiento que habría muerto, lo cual no se ha podido verificar ni negar.

En la supuesta carta que fue difundida por medios colombianos sin que haya sido ratificada por autoridades, el cabecilla desautoriza un diálogo entre la delegación del gobierno y dos facciones de esa organización armada en el marco de la política de paz total que impulsa Petro.

"Esta división en los grupos violentos es un avance en la paz", escribió el presidente colombiano en X, y ratificó que insistirá en la paz pero con una consigna clara: "quienes no aceptan el camino de bajar las armas y ponerlas al servicio del pueblo, serán doblegados por la fuerza pública de la Constitución". No hizo alusión a Márquez.

Petro mencionó que la fractura dentro de la Segunda Marquetalia se da entre dos posturas, "hacer la paz con este gobierno o profundizar la acción bélica que cada vez más se dirige al traqueteo (tráfico de droga) y contra el pueblo mismo".

Walter Mendoza, jefe de la delegación de las dos facciones de la Segunda Marquetalia y quien mantuvo el sábado un encuentro con una comitiva gubernamental, dijo el domingo a Blu radio que "no me atrevo a decir está muerto o no", pero pidió al gobierno averiguar la veracidad de la supuesta carta de Márquez.

Sobre la fractura dentro de esas disidencias, afirmó que "es unilateral", pero "Colombia puede estar tranquila que el proceso de paz sigue" con las secciones que lo delegaron: Coordinadora Guerrillera y los Comandados de la Frontera.

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, también se pronunció el domingo en W radio y aseguró que "lo que estamos viendo es que estos bloques están comprometidos por la paz y es lo que podemos constatar, lo otro (la carta de Márquez) es terreno de la incertidumbre, frente a eso otro que no vemos decidimos ignorarlo y seguir avanzando".

No obstante, Patiño admitió que la supuesta carta genera "incertidumbre porque hay dudas sobre su vida, su muerte y sobre sus capacidades de que dispone en este momento Iván Márquez". Agregó que ha solicitado una reunión con el cabecilla de la Segunda Marquetalia, pero "no hay una respuesta clara".

Luciano Marín, nombre real de Iván Márquez, fue jefe de la delegación de las extintas FARC que negoció el acuerdo de paz con el Estado colombiano en Cuba y fue uno de sus firmantes en noviembre de 2016. Tres años después, anunció que retomaba las armas con el surgimiento de la Segunda Marquetalia.

En 2023, se difundieron rumores sobre su muerte en un enfrentamiento en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero en un video divulgado en mayo de este año, Márquez reapareció para respaldar un proceso constituyente impulsado por el presidente Petro. No se conoció en qué lugar lo grabó.