Lula condecora a su amigo Mujica: "Un hermano no se escoge, pero un compañero sí"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condecoró este jueves en Uruguay a su amigo y exmandatario José ´Pepe´ Mujica (2010-2015), a quien se refirió con emoción como la persona "más extraordinaria" que jamás conoció.



"Un hermano no se escoge, una madre tampoco, pero un compañero sí. Él es el compañero que yo escogí", dijo, con ojos enrojecidos, al lado del amigo, después de concederle el Gran Collar de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, la máxima condecoración del país.



Lula, quien viajó al país para asistir a la cumbre del Mercosur, destacó que durante su carrera política había conocido a "muchos, muchos presidentes", pero situó al uruguayo en otro nivel y dijo que no lo condecoraba por haber sido presidente de Uruguay sino por el hecho de ser como es.



Mujica, quien recibió al presidente en la modesta finca rural que tiene a las afueras de Montevideo, dijo que no era "hombre de premios" pero le agradeció el gesto.



"Soy un hombre del pueblo que ha hecho lo que ha podido por su pueblo y nada más, pero Lula es un amigo de muchos años", afirmó, de pie y apoyado en un bastón, a sus 90 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/06/lula-y-mujica.jpg Él es el compañero que escogí, dijo Lula emocionado sobre Mujica. (EFE)

Mujica añadió que el brasileño era "de lo mejor" que ha visto pasar Latinoamérica, "un continente rico con demasiado pueblo pobre", y le deseó larga vida y que "repita", en referencia a las próximas elecciones de 2026, para las cuales Lula todavía no ha confirmado su candidatura.



En cuanto terminó de hablar, el uruguayo se dejó caer en una silla de plástico frente a la casa y, apuntando el gran collar dorado que le acababan de poner alrededor del cuello, le dijo a un ayudante: "Sacáme esto".



Unas horas antes de la visita de Lula, Mujica recibió a otro líder progresista, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien le otorgó la Orden de Boyacá.



El uruguayo anunció en abril que tenía un tumor en el esófago, lo que provocó una lluvia de muestras de apoyo de parte del progresismo latinoamericano, pero en agosto explicó que se estaba recuperando gracias a un tratamiento de radioterapia.