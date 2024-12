Un film ecuatoriano sobre la muerte de un glaciar gana en el concurso 'Mostrar lo que viven'

Dos ecuatorianas están entre los cuatro galardonados del concurso "Mostrar lo que viven", coorganizado por RFI Planeta Radio y el Instituto francés de Investigaciones para el Desarrollo (IRD), en el marco del proyecto ePOP Pequeñas Ondas Participativas. Los premios se revelaron anoche.

El jueves 12 de diciembre se anunciaron los ganadores de la sexta edición del concurso de vídeo "Mostrar lo que viven", coorganizado por RFI Planeta Radio y el IRD en el marco del proyecto ePOP - Petites Ondes Participatives. La ceremonia de entrega de premios fue transmitida en directo desde el estudio principal de RFI.

Concurso internacional

Cada año, el concurso ePOP invita a participantes de todo el mundo a utilizar sus smartphones para realizar un cortometraje de tres minutos sobre personas que se enfrentan a diario a las consecuencias del cambio climático y medioambiental. Este año se han producido centenares de películas procedentes de 36 países.

El jurado del concurso estaba compuesto por personalidades del mundo de la investigación, de organizaciones internacionales, medios de comunicación y cultura, comprometidas con la protección de las generaciones futuras. Se otorgaron cuatro premios: Gran Premio ePOP+, Gran Premio, Premio Jóvenes Directores y Premio RFI Club.

El Gran Premio 2024 fue atribuido a la ecuatoriana Karina Alexandra López Ruano por su film Muerte de un glaciar en el Carihuairazo. "Muchísimas gracias, estoy súper contenta. Estoy en el medio del bosque recibiendo la noticia. En verdad, no puedo creerlo aún", reaccionó.

La joven ecuatoriana documentó la muerte de un glaciar del volcán Carihuairazo.

"La primera vez que vine al Carihuairazo fue en el año 98. Entonces ahí sentí ese ´cari´ que es el macho, ´hauaira´ el viento y ´razu´ la nieve, ese viento frío macho que ahora se siente un poquito también", dice en el video Jimmy Jaime Romero.

Romero es un hombre que ama las montañas y la voz de esta historia.

"Jimmy justo habita en las localidades cercanas al Carihuairazo, en San Juan. Él es andinista. Él llevaba a sus hijos a las montañas cada vez que podía. Es bastante cercano a las montañas. La historia es sensible y contada desde el corazón. Fue justamente porque fuimos con alguien que ama la montaña", cuenta Karina Alexandra López Ruano.

Fue Jimmy quien llevó a la realizadora y a su compañero de equipo, Diego Mina, hacia el glaciar agonizante.

"Esperábamos encontrar el glaciar que él había encontrado hace seis meses, aunque sea un poquito más pequeño. Y cuando llegamos ya no había nada. Y aparte, no sólo que ya no estaba el glaciar, sino que el lugar en el que encontramos la muerte del glaciar era calentito en realidad, y la laguna era mucho más grande. Entonces entendimos por qué ya no estaba el glaciar allí", explica la joven.

La muerte de este glaciar, el primero de los siete que tiene Ecuador en derretirse, es una historia que nos conmueve y nos deja aterrados.

"Estuve con mis tres hijos. Era su primera vez que se ponían crampones en el glaciar. Hoy, miércoles 3 de julio, ya no hay el glaciar. En verdad es un día triste. Y este pedacito, yo pensé que iba a estar aquí el glaciar. Y se ha ido el glaciar, se fue del Carihuairazo", lamenta Jimmy.

Una segunda ecuatoriana fue premiada este 12 de diciembre con el Premio Jóvenes Directores: se trata de Katheryn Pamella Paucar Silva, con el film El triste destino de los quelonios.