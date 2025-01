Justicia de Perú deja sin efecto prisión preventiva contra exjefe de la constructora Odebrecht

La justicia peruana dejó sin efecto el martes una orden de prisión preventiva contra el exlíder en Perú de Odebrecht, involucrado en la investigación al expresidente Ollanta Humala y la política Keiko Fujimori por la presunta recepción de sobornos de esa constructora brasileña.

La Corte Nacional de Justicia ordenó en una resolución vista por The Associated Press que el brasileño Jorge Barata, quien vive en su país, se presente de forma virtual cada vez que lo requieran los fiscales que investigan los casos contra los políticos peruanos. Barata, un ingeniero de 61 años, también debe pagar una garantía de 132,000 dólares y no ausentarse de su domicilio actual en Brasil sin previa autorización judicial.

En julio la fiscalía peruana incluyó como cómplice del delito de colusión agravada a Barata, directivo la constructora entre 2011 y 2016, en una investigación por un caso llamado "Gasoducto Sur Peruano".

La fiscalía sostiene que Humala (2006-2011) y su esposa habrían concertado con Odebrecht para defraudar al Estado peruano en la licitación de un proyecto que buscaba construir un ducto de más de 1,000 kilómetros para transportar gas natural.

Barata también iba a ser presentado en otro juicio por lavado de activos contra la poderosa política Keiko Fujimori, jefa del partido conservador Fuerza Popular.

La fiscalía peruana firmó en 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht para que la constructora aporte pruebas claves para llevar a juicio a los políticos más poderosos del país, investigados por sus presuntos nexos con la constructora que admitió que pagó millonarios sobornos en casi todo Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura.

La mayoría de los presidentes que gobernaron Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por su presunta vinculación con la constructora brasileña.

Alejandro Toledo (2001-2006) está en prisión y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) tiene prohibido abandonar el país. Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019 minutos antes de ser detenido.