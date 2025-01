Recompensas cruzadas entre Maduro y EEUU: La larga lucha contra el régimen en Venezuela

En Venezuela, las elecciones presidenciales más recientes se celebraron el 22 de mayo de 2023, con un contexto de controversia y críticas internacionales.

Nicolás Maduro fue reelecto como presidente, en un proceso que fue desacreditado por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, que denunció irregularidades, falta de transparencia y la exclusión de sectores de la oposición.

A casi ocho meses de este hecho y a tres días de la toma de posesión de Maduro, esto sigue siendo un tema principal de algunas potencias mundiales. Tal es el caso de Estados Unidos, el cual se ha interesado exhaustivamente por la captura del mandatario del país suramericano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene desde 2020 una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o procesamiento de Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo y otros delitos graves. Esta recompensa fue establecida durante la administración de Donald Trump.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/ley.jpg Senador Republicano Rick Scott, uno de los principales promotores de la Ley Stop Maduro . (FUENTE EXTERNA)

"Ley Stop Maduro"

En septiembre del 2024, una comisión bipartidista presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca ampliar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente de Venezuela, llamada "Ley para asegurar oportunidades de pago y maximizar recompensas por recompensas por la detención de funcionarios de regímenes ilegítimos", también conocida como "Ley Stop Maduro".

Los senadores por Florida Rick Scott y Marco Rubio se unieron para anunciar un proyecto de ley: "Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials" (STOP Maduro).

Promotores:

Mario Díaz-Balart (Republicano de Florida)

(Republicano de Florida) Debbie Wasserman Schultz (Demócrata de Florida)

(Demócrata de Florida) Chris Smith (Republicano de Nueva Jersey)

(Republicano de Nueva Jersey) Carlos A. Giménez (Republicano de Florida)

(Republicano de Florida) Jenniffer González-Colón (Republicana de Puerto Rico)

(Republicana de Puerto Rico) María Elvira Salazar (Republicana de Florida)

(Republicana de Florida) Mike Waltz (Republicano de Florida)

(Republicano de Florida) Darren Soto (Demócrata de Florida)

Financiamiento de la recompensa

Según la propuesta, la recompensa de hasta 100 millones de dólares se financiaría utilizando bienes incautados a Maduro, funcionarios de su régimen y sus co-conspiradores. Estos activos ya están siendo retenidos por el gobierno federal de los Estados Unidos y no se utilizarían fondos de los contribuyentes.

Por su parte, el gobierno de Venezuela ha ofrecido recompensas de hasta un millón de dólares por datos sobre la ubicación y actividades de María Corina Machado y Edmundo González, figuras clave de la oposición venezolana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/f.elconfidencial.com-original-e46-200-7a0-e462007a07aad15327af3264ceebd412.jpg El fundador de Blackwater, Erik Prince, publicó una página web bajo el nombre Ya casi, Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

Mercenarios de Blackwater: "Ya casi, Venezuela"

Erik Prince, multimillonario estadounidense y fundador de la controvertida Blackwater, una de las mayores empresas militares privadas del mundo, publicó una página web bajo el nombre "Ya casi, Venezuela", dando inicio a una colecta para lo que muchos han interpretado, dado el trasfondo del personaje, como algún tipo de operación armada contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Llegó el momento de votar con dólares", dijo Prince en un mensaje de 16 segundos, tras el fin de una cuenta que tuvo a muchos venezolanos en vilo durante una semana y dejó decepcionados a quienes esperaban una acción inminente.

El sitio web ha recaudado más de 900,000 dólares en sus primeros días de funcionamiento, según la misma página. Unas 15,000 personas dejaron sus donativos a la iniciativa y contó con el respaldo de algunos actores venezolanos en el exilio, pero sobre la que todavía no se han pronunciado ni los líderes de la oposición en Venezuela ni el Gobierno de Estados Unidos.

A pesar de la controversia y las investigaciones, no hay información pública disponible que indique que la campaña haya logrado sus objetivos o que haya tenido un impacto significativo en la situación política de Venezuela.

La falta de transparencia sobre la estructura y los objetivos de "Ya casi Venezuela" ha generado especulaciones sobre su efectividad y la identidad de sus patrocinadores.

La campaña utilizó plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube y X.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/07/biden-coincide-con-honrar-la-victoria-de-edmundo-gonzalez.jpg Joe Biden se reunió con Edmundo González. (FUENTE EXTERNA)

Regreso a Venezuela

En un contexto marcado por estas tensiones, González ha anunciado su regreso a Venezuela.

Este movimiento coincide con la ceremonia de toma de posesión prevista para el próximo 10 de enero, un evento que atraerá la atención nacional e internacional.

La decisión de González podría interpretarse como un desafío directo al gobierno de Maduro, lo que ha generado expectativas sobre posibles confrontaciones políticas en los próximos días.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana afirmó este martes que nueve exmandatarios latinoamericanos pretenden acompañar al líder opositor venezolano a su país en su objetivo de asumir el 10 de enero la Presidencia que reclama tras las elecciones del 28 de julio.

Pastrana, quien gobernó Colombia entre 1998 y 2002, afirmó en una entrevista con la emisora La FM que ya son nueve expresidentes del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que acompañarán a González en su regreso a Venezuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/09/diosdado-cabello-critica-a-luis-abinader-.jpg El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió a Edmundo sobre su regreso a Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

"Será detenido" si "pone un pie" en Venezuela

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió ayer que González Urrutia, quien reclama una victoria sobre el presidente Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, será arrestado si vuelve al país.

"Gustosamente lo recibiré (...). Sabe el señor González Urrutia que apenas ponga un dedo en Venezuela será detenido", ironizó Cabello en una conferencia de prensa, tras la promesa del opositor de retornar al país sudamericano para tomar el poder el 10 de enero, cuando Maduro tiene previsto juramentarse ante el Parlamento para un tercer mandato (2025-2031).

"Edmundo González Urrutia, si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado", insistió.

González Urrutia instó el pasado domingo a las Fuerzas Armadas a superar "los retos" que enfrenta el país y a defender la soberanía popular que -asegura- quedó patente en las presidenciales, cuyo triunfo reclama el antichavista, frente al resultado oficial que dio la victoria a Maduro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/06/biden-se-reunira-con-edmundo-gonzalez-este-lunes.jpg Edmundo González está realizando una gira por distintos países de Latinoamérica. (FUENTE EXTERNA)

Gira y exilio

González está realizando una gira por distintos países de Latinoamérica para denunciar lo que considera un fraude electoral en Venezuela y reclamar su victoria en las presidenciales. En sus entrevistas, ha expresado su intención de regresar el 10 de enero para asumir la Presidencia.

Antes de este tour, González vivió en exilio en España debido a persecuciones políticas. Durante su estancia, recibió apoyo de figuras políticas internacionales y utilizó su tiempo para organizar su regreso, buscando restaurar la democracia en Venezuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/17/-lideres-opositores-venezolanos-galardonados-con-premio-sajarov-2024.jpg María Corina Machado principal aliada de EdmundoGonzález. (FUENTE EXTERNA)

El papel de María Corina Machado

Machado, otra de las principales figuras opositoras, también está en el centro de las preocupaciones del gobierno venezolano. Su influencia en el panorama político y su papel como líder de la oposición han llevado al oficialismo a buscar estrategias para neutralizarla, incluyendo la oferta de recompensas por información sobre su paradero y actividades.