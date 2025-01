La decisión de Maduro de limitar embajadas europeas recuerda ´épocas estalinianas´

Milos Alcalay, exembajador venezolano, juzga que la decisión del régimen de Nicolas Maduro de restringir a tres diplomáticos la representación de Francia, Países Bajos e Italia por "conducta hostil" es una "especie de torpeza" en "donde los que van a sufrir son los venezolanos".

Francia, Italia y Países Bajos podrán tener solo tres diplomáticos en sus embajadas en Venezuela, decidió el régimen de Nicolás Maduro, que considera que estos países tuvieron una "conducta hostil" tras su cuestionada reelección.

Por otro lado, "los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de nuestra Cancillería para desplazarse más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar", en el centro de Caracas, anunció el jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil.

La UE lamentó "profundamente" este miércoles la decisión de Venezuela y pidió que el país revoque esa orden.

Observaciones de Alcalay

El opositor a Maduro Milos Alcalay se ha desempeñado como embajador de Venezuela en Rumania, Israel, y en Brasil como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Alcalay es muy crítico con la decisión de Maduro. "Es muy probable que estos países y otros señalen la violación del Acuerdo de Viena sobre relaciones diplomáticas. Puedes tener diferencias, pero lo que no puedes imponer, lo que Venezuela no puede imponer es cómo Francia, Italia o Países Bajos deben definir sus posiciones internacionales", señala.

"Además, va a dificultar, por ejemplo, el caso de Holanda, que lleva las Relaciones Exteriores de Curazao, una de las pocas vías hoy de escape o de transporte porque han acabado con las líneas que Europa tenía. Ahora con esta decisión va a ser muy importante la vía de Curazao, que ayudaba a unos y otros a salir fuera del país. Es otra forma de aislarse y demostrar el verdadero carácter de un régimen que quiere imponer a los demás incondicionalidades. Y eso no lo va a aceptar ningún país del mundo: que desde la Casa Amarilla (Cancillería) venezolana se dicte cuál debe ser la diplomacia de Francia, de Italia o Países Bajos", explica.

Según Alcalay, la medida implementada por el Gobierno de Maduro tendrá consecuencias más allá de las previstas por el régimen.

"Hoy en día estamos en un mundo interdependiente, en el cual el tema de romper relaciones o de dificultar relaciones es negar que también hay en esos países algunos grupos políticos que se sienten identificados con el madurismo, grupos que sí son minoritarios pero que están allí. En este aislamiento también se van a aislar de los potenciales aliados del madurismo. Esto es como una especie de torpeza en la que no tiene en cuenta la necesidad. Tú ves hoy países que están enfrentados unos con otros y, sin embargo, no limitan la actividad diplomática porque es la forma de buscar arreglos pacíficos. El aislamiento lo que va a hacer es perjudicar a Venezuela, no solamente desde el punto diplomático y político, sino también económico y social", comenta.

"El establecer el descontento limitando las actuaciones de países tan importantes como Francia, Italia o Países Bajos continúa con la misma dialéctica de confrontación que aísla a Venezuela al imponerle condiciones muy parecidas a la época estaliniana, en donde limitaban las salidas de los diplomáticos a tantos kilómetros fuera de Moscú. Pero el efecto es absolutamente negativo para todos. ¿Por qué? Es evidente que habrá una reciprocidad en donde los que van a sufrir son los venezolanos, que hay 8,000,000 en el exterior que tendrán dificultades", alerta Alcalay.