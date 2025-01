Dimite en Perú funcionaria cultural que dio permiso a la obra "María Maricón" que irritó a católicos

Perú anunció el miércoles la renuncia de una funcionaria cultural que dio permiso a una obra teatral estudiantil llamada "María Maricón", que se presenta como un debate entre el conflicto religioso y la diversidad y cuyo cartel enfureció a políticos conservadores, a la Iglesia y tuvo rechazo desde el gobierno.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, confirmó en una conferencia con la prensa local la salida del cargo de Nelly Hernando, directora general de Industrias Culturales. Hernando suscribió una resolución que permitía que la obra teatral esté exenta del pago de impuestos al ser calificada de "espectáculo cultural no deportivo".

El cartel de "María Maricón" muestra a un personaje de aspecto masculino con cabello largo, el rostro maquillado y aparentemente con una figura del Sagrado Corazón de Jesús en el pecho. Detrás, se puede ver una aureola dorada similar a las que acompañan a las imágenes de vírgenes en el Catolicismo.

Según la sinopsis, la obra "explora el conflicto entre lo religioso y el género", usa danzas folklóricas peruanas, textos populares y la "vida personal del performer principal, que se identifica como homosexual", para tejer una narrativa que "desafía las normas establecidas y celebra la diversidad".

La obra fue criticada por diversos políticos ultracatólicos, incluido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien la calificó como una "blasfemia" contra la madre de Dios. López Aliaga es recordado porque en 2022 dijo a la prensa local que practica el celibato desde hace 40 años y está muy "enamorado de la virgen María".

El ministro de Cultura argumentó sobre la renuncia de la directora cultural que "el culto a la Virgen es un elemento importante... Reconocerlo como algo importante y, a la vez, aceptar ´María Maricón´ es una contradicción". Añadió: "No podemos permitir ningún tipo acto vejatorio contra ninguna confesión religiosa, sin importar que seamos parte de ella o no".

La Conferencia Episcopal Peruana y el Ministerio de Cultura criticaron el martes la obra porque atenta contra la fe católica.

El autor de la obra, el estudiante Gabriel Cárdenas, dijo en sus redes sociales que la obra busca relatar su historia personal. "Uso a las vírgenes y santas de las cuales he sido o soy devoto, y les tengo gran cariño y admiración para que me sostengan escénicamente y poder contar mis vivencias como homosexual en una Lima machista donde me han discriminado varias veces", indicó.

La Pontificia Universidad Católica de Perú suspendió la tarde del martes el festival "Saliendo de la Caja", realizado desde hace casi un cuarto de siglo por su facultad de Artes Escénicas. Añadió que se hizo un mal uso de los símbolos religiosos y prometió que "situaciones como ésta" no volverán a suceder.

La noche del martes decenas de católicos llegaron cargando en andas a una virgen María para rechazar la obra teatral hasta los exteriores del teatro donde estaba previsto que el miércoles empezara el festival, en un barrio rico de Lima. Rezaron el Santo Rosario y algunos cantaron cantos gregorianos en latín.

Un hombre leyó un desagravio e indicó "estamos en contra del demonio, eso hay que tenerlo claro; Dios es misericordioso, espera la conversión de todos los pecadores, lo que nosotros llamamos ´progres´".