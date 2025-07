La OPS alerta de los altos costos para Suramérica de las enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental le costarán a Suramérica entre 2020 y 2050 más de 7.3 billones de dólares, que equivale a todo el PIB anual de América Latina, en pérdida de productividad y gasto en atención médica, señaló este martes el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

"Eso se debe principalmente a muertes prematuras, discapacidades y menor participación en la fuerza laboral. Para ponerlo en perspectiva es el equivalente a todo el Producto Interno Bruto anual de toda América Latina y el Caribe perdido por condiciones que se pueden prevenir o tratar", explicó Barbosa durante la presentación del informe 'Una gran tormenta acecha en el horizonte'.

Este documento analiza el impacto macroeconómico de las mencionadas problemáticas en la región.

El director de la OPS agregó que las "pérdidas económicas enormes" que se proyectan van desde 88,000 millones de dólares en Uruguay hasta 3.7 billones en Brasil.

"La buena salud no solo es vital para las personas. Es un motor poderoso para la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo social y la prosperidad. Impacta en nuestras economías, nuestras comunidades y nuestro futuro colectivo", resaltó Barbosa.

Añadió que "no solo son estadísticas de salud" sino "señales de alerta fiscal", porque "no es solo otra crisis de salud. La creciente carga de las enfermedades no transmisibles y las afecciones de salud mental se han convertido en una emergencia económica".

La principal causa de muerte

Las enfermedades no transmisibles afectan a 240 millones de personas en las Américas y son la principal causa de muerte, según detalló la OPS.

"240 millones de personas en las Américas viven con una ENT y todas necesitan atención continua, accesible y de calidad", apuntó Barbosa, quien agregó que en 2021 murieron por una enfermedad de ese tipo unas seis millones de personas y que casi el 40 % de estas eran menores de 70 años.

Asimismo, dijo que solo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer representan más de la mitad de esas pérdidas.

El brasileño explicó también que el aumento de las ENT se debe en gran parte al envejecimiento de la población y a la exposición a factores de riesgo.

Apuntó que los principales son el consumo de tabaco, las dietas poco saludables, la falta de actividad física, el consumo nocivo de alcohol y la contaminación del aire.

Desde el año 2000 a la fecha, la obesidad en adultos en la región aumentó un 67.5 %, al tiempo que la diabetes creció un 52.6 % y la inactividad física un 24.1 %.

Según dijo Barbosa, aproximadamente un 67.5 % de los adultos en las Américas tienen sobrepeso, cifra que -remarcó- se encuentra "muy por encima del promedio mundial" del 43.5 %.