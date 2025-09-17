Confirman traslado de bebé sobreviviente de explosión en Ciudad de México a un hospital en EE. UU.

Fotografía de bomberos junto a un camión de gas accidentado en la Ciudad de México (México). ( EFE/ MARIO GUZMÁN )

La Fundación Michou y Mau, especializada en menores quemados, informó este lunes del traslado a uno de sus hospitales en Texas (EE. UU.) de una bebé de 2 años que sobrevivió a la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de Ciudad de México.

En un comunicado, la fundación mexicana señaló que la menor será atendida en el Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, tras haber sido internada en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México.

Asimismo, agradeció al personal del centro médico por su apoyo para que el equipo de la fundación "lograra valorar el caso de la menor".

Por separado, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó el traslado de la niña, como parte de un "esfuerzo conjunto" para que "la paciente reciba atención médica de alta especialidad en beneficio de su salud".

"La menor viajó en compañía de su mamá, lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación", precisó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en un comunicado.

Además, informó que se continúa trabajando en colaboración con Michou y Mau "para lograr el traslado de más menores al Shriners Hospitals for Children, con apoyo de la fundación mexicana".

Víctimas de la explosión

Jazlyn Azulet, de 2 años, es una de las víctimas de la explosión ocurrida la tarde del miércoles pasado, cuando un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Su abuela, Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció el sábado tras resultar con quemaduras graves en más del 90 % del cuerpo, luego de proteger a su nieta de las llamas.

La imagen de Matías Teodoro con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo y se le ha dado el título de "la abuelita heroína".

Previamente, el Gobierno de la Ciudad de México reportó que aumentó a 15 el número de fallecidos tras la explosión, mientras que 39 personas permanecen hospitalizadas y 30 lesionados ya han sido dados de alta de los hospitales.

Creada en 1998, la Fundación Michou y Mau atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.