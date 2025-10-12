Presidenta de México recorre las regiones más afectadas por lluvias, que dejan 44 muertos

Fotografía cedida por la presidencia de México de la mandataria Claudia Sheinbaum (c) hablando ante damnificados| tras las fuertes lluvias de las últimas horas en Poza Rica, estado de Veracruz (México). ( EFE/PRESIDENCIA DE MÉXICO )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzó este domingo un recorrido por las regiones más afectadas por las lluvias torrenciales que golpearon al país en los últimos días, dejando al menos 44 muertos, miles de damnificados y graves daños en los estados centrales de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, y el estado oriental de Veracruz.

Sheinbaum inició su recorrido en Huauchinango, uno de los 37 municipios más golpeados por las precipitaciones en Puebla, donde se habilitaron 83 refugios temporales para miles de personas.

En medio de la emergencia, la presidenta reiteró a los damnificados que su Gobierno no dejará a "nadie desamparado", y anunció apoyos específicos a partir de un censo que comenzará mañana lunes.

"Sé que ahorita están muy desesperados, con mucha angustia, sobre todo los familiares que perdieron a un ser querido. Estamos con ustedes y sepan que no vamos a dejar a nadie desamparado", expresó Sheinbaum.

La mandataria mexicana adelantó además que su Administración alista apoyos especiales para quienes perdieron a un familiar, y para quienes sufrieron la pérdida total o parcial de su vivienda.

"Sé que hay mucha necesidad, pero no podemos atender a todos el mismo día(...) Todos van a tener apoyos para poder restablecer su vivienda y poder restablecer en lo que se puede sus vidas", afirmó la presidenta.

Luego, visitó el municipio de La Ceiba, Puebla, donde informó que agentes del Ejército y la Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender 10.000 damnificados.

Posteriormente, la gobernante mexicana se trasladó a Poza Rica, una de las principales ciudades del norte de Veracruz, donde las lluvias provocaron severas inundaciones por el desbordamiento del Río Cazones.

Dichas inundaciones dejaron el viernes fuertes escenas de personas sobre autos, techos de comercios y viviendas, e incluso aferrados a los árboles en medio de la tragedia.

Sheinbaum dijo a los afectados que por ahora la prioridad de su Gobierno es acelerar las labores de limpieza y de distribución de alimentos y agua potable para "pasar la emergencia", que alcanza a 69 municipios de Veracruz.

Tras una reunión con autoridades, indicó que "hay todavía varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas" hacia las que "afortunadamente hoy se pudieron hacer puentes aéreos para llevar alimentación, agua" y dar atención a enfermos.

Después, la presidenta se desplazó a Hidalgo, donde las autoridades reportan 21 municipios afectados, y se prevé que mañana Sheinbaum visite Querétaro, que registra daños en siete municipios, y San Luis Potosí, en cinco.

Esta mañana, la presidenta informó que, debido a las "lluvias torrenciales" del 6 al 9 de octubre, su Gobierno sesiona de manera permanente a través del Comité de Emergencias, y adelantó que en su conferencia diaria del lunes presentará un balance de las víctimas y daños materiales contabilizados.

Hasta ahora, las precipitaciones han dejado 44 personas muertas y 27 desaparecidas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, según los reportes oficiales.