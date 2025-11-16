Suman 14 policías hospitalizados tras marcha de la ´Generación Z´ en Ciudad de México

El secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, informó este domingo que, tras el enfrentamiento derivado de la marcha de la ´Generación Z´, 14 policías permanecen hospitalizados por lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que 26 ya fueron dados de alta.

"Esta mañana acudí a diferentes hospitales para visitar a mis compañeros y compañeras policías que el día de ayer resultaron lesionados durante la movilización social que se realizó en el centro de nuestra Ciudad", señaló el titular de la SSC-CDMX en una publicación en su cuenta de X.

Vázquez reconoció el desempeño del cuerpo policial en la marcha a la que asistieron 17,000 personas de todas las edades, entre ellas el "bloque negro", que derribó con martillos y piedras la vallas que resguardaban el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, un acto al que los elementos de seguridad respondieron lanzando gas lacrimógeno y de extintor.

"Agradezco y reconozco a todos los que participaron en la contención de la manifestación y las agresiones por su entrega y valentía al hacer frente a los grupos violentos; cuentan con el respaldo y apoyo de su Institución", subrayó.

Además destacó que a través de las áreas competentes de la SSC-CDMX se dará atención y seguimiento puntual a cada caso.

Un día después de la protesta que dejó 20 civiles y cien policías heridos, además de una veintena de detenidos y otra persona remitida por "faltas administrativas", la ciudadanía se ha dividido entre quienes apoyan y quienes cuestionan la actuación de la policía local y del Gobierno encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sobre ello, Sheinbaum afirmó este domingo, en el estado de Tabasco, que "no hay divorcio entre pueblo y gobierno".

"Somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México, y cuando hay gobierno cercano a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo no hay fuerza que nos pueda detener: somos invencibles", manifestó la mandataria tras rechazar la violencia ejercida en la marcha del 15 de noviembre.

La marcha de la ´Generación Z´ en México congregó a miles de personas de todas las edades en un recorrido pacífico que inició en el Ángel de la Independencia y culminó en el Zócalo, la plaza más grande del país, a los pies de Palacio Nacional, donde por la tarde se produjo el enfrentamiento violento entre policías y manifestantes.