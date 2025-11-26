Venezuela llama "locura imperial" que RD autorice a EE. UU. a utilizar aeropuertos

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, reacciona a decisión de RD de dejar EE. UU. use aeropuertos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró este miércoles como una "locura imperial" que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar de manera "provisional" dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación estadounidense 'Lanza del Sur'.

"En las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan. A mí me dan ganas de reír que hoy veo que el presidente de República Dominicana (Luis Abinader) autoriza los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos. Pero ellos reciclan", dijo Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando'.

El presidente Luis Abinader anunció un acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que autoriza a esa nación al uso temporal de dos aeropuertos para el combate del narcotráfico en la región.

El alto mando estadounidense está de visita en el país. Hoy se reunió con el mandatario en el Palacio Nacional, tan pronto aterrizó por el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila).