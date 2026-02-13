Cinco muertos y 25 heridos al chocar un autobús y un tractocamión en el norte de México

Foto ilustrativa de un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco personas fallecieron y 25 resultaron heridas tras un accidente de tráfico entre un autobús y un tractocamión en la localidad de Caborca, en el estado mexicano de Sonora (noreste), informó este viernes el organismo de Protección Civil estatal a través de sus redes sociales.

La dependencia de emergencias explicó que el accidente mortal ocurrió en el kilómetro 118 del tramo Sonoyta-Caborca, lugar al que se desplazaron efectivos de Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil.

En un primer momento, el organismo notificó cuatro fallecidos por el suceso, pero horas más tarde confirmó el fallecimiento de una persona más.

En cuanto al saldo de heridos, las autoridades informaron del balance de 25 personas lesionadas, de las cuales nueve continúan recibiendo atención médica y están "fuera de peligro".

Uno de los vehículos implicados en el choque es de la empresa de autotransportes Tufesa, según confirmó la propia compañía en una nota informativa.

Tufesa detalló que su operador se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica y reconoció su "esfuerzo para mantener el control de la unidad ante una situación crítica".

Asimismo, la compañía afirmó que se mantendrá "respetuosa" durante el proceso para investigar los motivos del accidente y dijo que "colaborará plenamente con las instancias competentes" durante el peritaje oficial.

Reacciones oficiales y atención a las víctimas

Por el momento, no ha trascendido la causa del accidente.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó en una publicación en X sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos" de las víctimas del choque mortal.

"Desde el primer momento, autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar de los hechos, brindando atención médica oportuna y acompañamiento a las personas lesionadas y sus familiares", añadió el mandatario.