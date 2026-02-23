Se fugan 23 reos de una cárcel mexicana durante ataques por muerte de "El Mencho"

El asalto a una cárcel del municipio de Puerto Vallarta se produjo el domingo en el marco de la ola de violencia. ( AFP )

Al menos 23 reos se fugaron de un penal del estado de Jalisco, en el oeste de México, que fue atacado a balazos por hombres armados luego de conocerse que un poderoso narcotraficante había sido abatido, informaron este lunes autoridades locales.

El asalto a una cárcel del municipio de Puerto Vallarta se produjo el domingo en el marco de la ola de violencia que se desató tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones, un vehículo derribó un portón" del penal, dijo en rueda de prensa Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

Tras el asalto se desató un motín y algunos de los reos aprovecharon el momento para fugarse, según explicó el funcionario. Un policía del penal murió por los disparos.

Sigue la violencia

"Al pase de lista son 23 (reos) los que están evadidos", añadió el secretario al explicar que lanzó una alerta para informar a autoridades de otros municipios y estados vecinos.

Aseguró que ya se controló la situación en esta cárcel, localizada en las cercanías del popular balneario de Puerto Vallarta, donde el domingo se registraron otros actos de violencia en represalia por la muerte de Oseguera, que era el criminal más buscado de México.

El capo murió tras ser herido en un espectacular operativo de las fuerzas federales mexicanas.