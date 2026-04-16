Polémica en México tras senadora admitir el sacrificio de 10,000 perros callejeros

El sacrificio de los perros se hizo en el municipio Tecámac (2019-2023), en la gestión de la entonces alcaldesa Mariela Gutiérrez, que ahora es senadora del oficialista partido Morena. ( FUENTE EXTERNA )

La senadora Mariela Gutiérrez, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), confirmó este miércoles que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac (2019-2023) se aplicó la eutanasia a 10,000 perros en situación de calle, lo que ha generado una fuerte polémica en México.

La legisladora reconoció la cifra en una conferencia en el Senado, luego de que en redes sociales circulara un video en el que ciudadanos la acusaban de ordenar sacrificios masivos.

Gutiérrez afirmó que las imágenes "descontextualizan" los hechos y defendió que las acciones se realizaron conforme a las normas oficiales mexicanas.

Según explicó, los animales presentaban "deplorables condiciones" de salud o estaban vinculados a ataques contra personas, casos que —aseguró— están documentados en expedientes del Centro de Bienestar Animal del municipio.

"Habían mordido, habían violentado a la gente", sostuvo la senadora, quien subrayó que su administración mantuvo una comunicación directa con la ciudadanía y actuó en respuesta a denuncias.

Las declaraciones han provocado críticas de usuarios en redes sociales y organizaciones defensoras de animales, que cuestionan la magnitud de las eutanasias y exigen mayor claridad sobre los procedimientos aplicados.

Defensa

En su defensa, Gutiérrez señaló que durante su gobierno también se realizaron más de 50,000 esterilizaciones, así como campañas de adopción, recuperación y donación, y que en total se atendieron más de 80,000 perros callejeros.

La senadora argumentó que el problema de la sobrepoblación canina es una "crisis real" en México, derivada del abandono y la reproducción sin control, y sostuvo que gobernar implica tomar decisiones complejas ante la falta de soluciones ideales.

Reacción de la presidenta Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que debe privilegiarse la protección animal y consideró necesario revisar la normativa vigente, luego de que la declaraciones de la senadora Gutiérrez.

"Ahora (la alcaldesa) no violó la ley porque estaba en una norma, ¿no? En todo caso, pues hay que cambiar la norma", señaló la mandataria al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina.