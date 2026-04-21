México investiga si el operativo con agentes de EE. UU. violó la ley

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo este martes que investigan la presencia de agentes estadounidenses en operativo en Chihuahua (norte). ( EFE/JOSÉ MÉNDEZ )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo este martes que investigan la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua (norte) y si su actuación rebasó el marco legal mexicano tras la muerte el fin de semana de dos funcionarios de EE. UU. y dos mexicanos en un accidente luego de un operativo antidrogas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el caso amerita una investigación de fondo porque, dijo, el fiscal de Chihuahua cambió su versión sobre lo ocurrido y hasta ahora la información que tiene su Gobierno apunta a que sí había trabajo conjunto, aunque todavía falta precisar de qué agencia eran los estadounidenses y bajo qué condiciones operaban.

Añadió que las autoridades estatales deberán dar información veraz sobre lo sucedido, ya que la mandataria subrayó que la relación con agencias de Estados Unidos está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional y los estados no pueden coordinarse de manera directa con autoridades estadounidenses sin pasar por la Federación.

Además, detalló que no están permitidas las operaciones conjuntas con agencias o autoridades extranjeras en tierra.

Según explicó, lo único autorizado es el intercambio de información y el trabajo de inteligencia, de modo que cada país actúe en su propio territorio.

Sheinbaum sostuvo que, si se confirma que hubo una operación conjunta fuera de ese marco, corresponderá revisar las acciones legales y diplomáticas procedentes.

Incluso advirtió que habría un extrañamiento formal y una solicitud para que cualquier actividad de agencias estadounidenses en México se ajuste estrictamente a la legislación nacional.

La mandataria mexicana también dijo que deberán pedirse explicaciones tanto a la Embajada de Estados Unidos como al Gobierno de Chihuahua.

El caso estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos funcionarios de EE.UU. y dos investigadores chihuahuenses en un accidente en la sierra, luego de acciones contra laboratorios clandestinos en Morelos, en el mismo norteño estado de Chihuahua.

En un principio, el fiscal estatal declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del narcolaboratorio y que realizaban labores de adiestramiento.

Reportaje de The Washington Post

La polémica creció cuando The Washington Post reportó que los dos funcionarios estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad y de sensibilidad política por la soberanía nacional.

Sheinbaum dijo que con el embajador estadounidense solo intercambió condolencias y que después continuarán los contactos oficiales para esclarecer el caso.

"Solamente nos dimos condolencias porque eso es lo primero, la parte humana, evidentemente del fallecimiento y comentamos que después se iba a acercar tanto al secretario de seguridad como el gabinete para poder platicar con él", dijo.