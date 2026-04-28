Sheinbaum pide "aclarar" operativo con agentes de EE. UU. en México tras renuncia de fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua debe continuar pese a la renuncia del fiscal general estatal, César Jáuregui. ( EFE/MARIO GUZMÁN )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en Chihuahua debe continuar pese a la renuncia del fiscal general estatal, César Jáuregui.

"En este caso, lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Y por eso es muy importante la aclaración de este caso", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones ocurren después de la renuncia que presentó el lunes Jáuregui como fiscal general de Chihuahua, estado fronterizo con EE. UU., tras la polémica generada por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

Ahí murieron dos presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos agentes mexicanos el 19 de abril.

El caso sigue abierto

La gobernante mexicana insistió en que la dimisión del funcionario no cierra el caso.

"Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia. Tiene que seguirse investigando", enfatizó.

Añadió que el proceso ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que podrá dar su información respecto a esto", señaló.

"Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano o mexicana y de cualquier gobierno estatal, municipal y gobierno federal. Tiene que cumplirse con la ley", dijo.

Jáuregui reconoció que la información inicial que ofreció sobre la presencia de funcionarios extranjeros era "inconsistente" y admitió omisiones en la gestión institucional del caso.

El episodio ha tensado la relación entre el Gobierno federal y la Administración estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), además de reavivar el debate sobre la injerencia de Washington en México en materia de seguridad.

En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que la renuncia no debe significar el cierre del expediente, y recordó que la Fiscalía es quien debe hacer la investigación y aclarar todo, pues no es una "situación menor".

La mandataria insistió en la necesidad de transparencia sobre los hechos, especialmente por sus implicaciones en la cooperación bilateral con Estados Unidos y el marco legal mexicano.

"El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones", concluyó.

El caso trascendió tras un accidente vial en un camino de la Sierra Tarahumara, donde fallecieron dos funcionarios de EE. UU., lo que llevó al Gobierno mexicano a cuestionar si se siguieron los procedimientos previstos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional para la presencia de agentes extranjeros en el territorio.