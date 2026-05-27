Protestas contra el presidente de Bolivia persisten en medio de dos iniciativas de diálogo

Mujeres aimaras participan en una marcha exigiendo la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz este miércoles, en La Paz (Bolivia). ( EFE )

Las protestas callejeras y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, se mantienen este miércoles, en medio de dos iniciativas distintas que buscan establecer diálogos para resolver los conflictos.

Uno de los espacios de diálogo se desarrolla por una convocatoria del vicepresidente Edmand Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa y es declarado opositor al Gobierno, y de los jefes de bancada de las fuerzas con representación en el Parlamento, quienes participan en ese espacio junto a representantes de algunos sectores en conflicto.

También participan representantes de la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.



En representación del Gobierno, acuden los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García.

"Llegamos a este espacio de diálogo convocado por el Legislativo con la misma esperanza y convicción con las que hemos participado siempre de este tipo de encuentros: de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones", dijo Lupo en sus redes sociales.

De forma paralela, en el sur de La Paz, Paz condujo la instalación del Consejo Económico y Social con distintos sectores para iniciar el debate de la agenda nacional que debe atenderse con urgencia y socializar los planes del Gobierno.

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Entretanto, esta jornada marcharon nuevamente en La Paz los sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente, que lleva poco más de seis meses de Gobierno, liderados por mujeres aimaras que llevan "cacerolas vacías".

"Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha hecho a un lado, nos ha discriminado", dijo a EFE Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas 'Bartolina Sisa' de La Paz.

Antiñapa sostuvo que los campesinos piden la renuncia de Paz porque no cumplió con sus promesas con esos sectores.

Bloqueos de carreteras

Además, los sindicatos de conductores de la ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, realizan una huelga indefinida con bloqueos callejeros para protestar por el desabastecimiento de combustible causado por los bloqueos de carreteras, forzando a los ciudadanos a moverse a pie o a formar largas filas en las estaciones de teleférico para transportarse.

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras mantienen cercadas a La Paz y El Alto desde hace 22 días y se extendieron desde la semana pasada a otras regiones, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal, sobre todo en esas ciudades y en la región andina de Oruro.

Esta miércoles, la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene registro de 70 puntos de bloqueo en seis de las nueve regiones bolivianas, concentrados sobre todo en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

Esta madrugada, Paz promulgó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, aunque su Gobierno aseguró que la declaración de un estado de excepción es la "última opción" a la que recurrirá si el diálogo no prospera.