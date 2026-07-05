El expresidente Juan Orlando Hernández dice que regresará a Honduras el 26 de julio

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández recibió un indulto del presidente de EE.UU. Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente Juan Orlando Hernández anunció este domingo que regresará el próximo 26 de julio a Honduras donde deberá enfrentar, en una audiencia programada para el 3 de agosto, un proceso por fraude y lavado de activos.

"¡El momento de volver a casa ha llegado!", dijo Hernández en un mensaje en sus redes sociales, en el que detalló que llegará a Honduras a las 9:00 hora local (15:00 GMT) del domingo 26 de julio, cinco días antes de la fecha que había anticipado la semana pasada su apoderado legal en Tegucigalpa, Mario Cárdenas.

El exgobernante anunció este domingo su regreso a Honduras después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional al admitir su solicitud de presentación voluntaria por el caso de fraude y lavado.

Hernández, que gobernó Honduras por dos mandatos consecutivos, desde enero de 2014 hasta enero de 2022, fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

En una entrevista con EFE el pasado 21 de mayo en Miami, Hernández había señalado, al ser preguntado sobre su regreso a Honduras, que le gustaría hacerlo pero que había recibido amenazas de criminales que buscan atentar contra él y su familia, además de citar un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. sobre "que le pusieron precio" a su vida.

El 3 de agosto está programada la comparecencia de Hernández a una audiencia de declaración de imputado por el presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña política en 2013, en una causa derivada del caso de corrupción conocido como 'Pandora II'.

Los otros imputados

En este proceso se imputan a Hernández de los delitos de presunto fraude y lavado de activos, en un caso que involucra también al expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), así como a exdiputados, empresarios y particulares.

Según las investigaciones del Ministerio Público (Fiscalía), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos 10,8 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.

Hernández fue capturado en Tegucigalpa, la capital hondureña, en febrero de 2022, menos de tres semanas después de dejar el poder, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año.